المنتخب يأمل اقتناص «نسور قرطاج» في السماء العربية.. والتأهل

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد 974، مواجهة حاسمة أمام منتخب تونس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في كأس العرب 2021 المقامة حالياً في الدوحة، بمشاركة 16 منتخباً، إذ يتنافس المنتخبان على التأهل للدور المقبل، ويبحث المنتخب عن تعزيز صدارته وحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكتابة تاريخ جديد في هذه البطولة.

وستقام في التوقيت نفسه مباراة مهمة تجمع بين منتخبي سورية وموريتانيا لتحديد المنتخبين الصاعدين للمربع الذهبي عن المجموعة الثانية، علماً أن المنتخب الموريتاني ودّع البطولة الرسمية بعد تعرّضه لخسارتين أمام تونس والإمارات.

ويكفي المنتخب الوطني التعادل أمام تونس وحصد نقطة واحدة فقط لرفع رصيده إلى سبع نقاط وتصدّر المجموعة والتأهل إلى مربع الذهب، وأي نتيجة غير الفوز أو التعادل ستدخله في حسابات معقدة، في حين يحتاج منتخب تونس الملقب بـ«نسور قرطاج» إلى الفوز وبفارق أهداف لضمان التأهل للدور المقبل.

ويتطلع المنتخب في هذه المباراة إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، بعدما فاز على سورية 2-1 سجلهما كايو وعلي صالح، وعلى موريتانيا بهدف نظيف سجله اللاعب البديل خليل الحمادي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانحصر الصراع على بطاقتَي التأهل للدور المقبل بين منتخبات الإمارات وتونس وسورية.

ويعوّل الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك على الجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتميز بها اللاعبون، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين لخوض هذه المباراة الحاسمة في مشواره في هذه البطولة.

ويسعى المنتخب خلال مواجهة اليوم إلى استغلال كل أوراقه الرابحة بقيادة علي مبخوت وكايو كانيدو، فيما ينتظر عودة الحارس الأساسي علي خصيف للتشكيلة مجدداً، بعدما جلس في دكة الاحتياط خلال مباراة موريتانيا، وكذلك المدافع محمود خميس الذي غاب أيضاً عن المباراة السابقة بداعي الإيقاف.

ويتوقع أن يخوض المنتخب مباراة اليوم بالتشكيلة نفسها التي لعب بها مباراته السابقة أمام موريتانيا مع بعض التغييرات البسيطة، نظراً لأهمية المباراة في تحديد مصير الأبيض في هذه البطولة.

ولم يلتقِ منتخبا الإمارات وتونس معاً في تاريخ مشاركاتهما الرسمية إلا في مواجهة واحدة فقط كانت في عام 1975 ببطولة العرب (كأس فلسطين) التي أقيمت في تونس، وانتهت بفوز «نسور قرطاج» 3-صفر.

ويأمل المنتخب خلال المشاركة الثانية له في كأس العرب، بعدما كانت مشاركته الأولى في عام 1998 التي احتل خلالها المركز الرابع، إلى الذهاب بعيداً في النسخة الحالية.

وعلى صعيد المنتخب التونسي الذي يُعد أحد أقوى منتخبات المجموعة والبطولة بشكل عام فقد سبق له المشاركة في البطولة مرتين، وتوّج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في لبنان في عام 1963، فيما ودع البطولة من دور المجموعات خلال مشاركته الثانية في نسخة الأردن عام 1988.

ويسعى المنتخب التونسي الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين والمحترفين، من بينهم لاعب نادي عجمان فراس بالعربي الذي سجل هدفين من أصل خمسة أهداف سجلها تونس في مرمى موريتانيا، إلى رد اعتباره واستعادة مكانته في أعقاب الخسارة القاسية التي تعرّض لها في الجولة الماضية أمام سورية بهدفين دون رد وتجمّد رصيده عند ثلاث نقاط فقط في المركز الثاني خلف الأبيض بفارق صافي هدف عن المنتخب السوري الذي يحل ثالثاً بثلاث نقاط، ويأتي منتخب موريتانيا في المركز الأخير دون رصيد.

ورغم أن المنتخب التونسي كان قد استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على المنتخب الموريتاني بخمسة أهداف مقابل هدف، إلا أنه عاد وتراجع أمام سورية في الجولة الماضية.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية

1- الإمارات: 6 نقاط

2- تونس: 3

3- سورية: 3

4- موريتانيا: صفر

• مواجهة رسمية واحدة جمعت المنتخبين في 1975، وانتهت بفوز تونس 3-صفر.

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