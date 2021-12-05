الجزائر ومصر تظفران بالذهب في بطولة العرب الفردية للشطرنج

المصدر: دبي ■ وام

اختتمت بطولة العرب الفردية للشطرنج للرجال والسيدات، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج، أول من أمس، بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة، بمعدل 34 لاعباً و32 لاعبة، يمثلون 19 دولة عربية، تنافسوا على مدار 10 أيام على لقب البطولة.

وقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وأركادي ديفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالمجيد الهرمودي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج بتتويج الفائزين.

وحقق الأستاذ الدولي الكبير، الجزائري بلال بلحسن، ذهبية بطولة العرب الفردية للرجال للشطرنج برصيد سبع نقاط، فيما حلّ التونسي أمير زعيبي في مركز الوصافة، وجاء في المركز الثالث القطري الأستاذ الدولي حسين عزيز.

وفي منافسات السيدات، أحرزت الأستاذة الدولية، المصرية آية معتز، ذهبية بطولة السيدات برصيد 8.5 نقاط، وحققت الفضية الأستاذة الاتحادية، الأردنية بشرى الشعيبي، برصيد 6.5 نقاط، متساوية في النقاط مع مواطنتها الأستاذة الاتحادية، غيداء العطار، صاحبة الميدالية البرونزية.

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