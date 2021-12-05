المنتخب بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان التأهل لربع نهائي كأس العرب

المصدر: منصور السندي ■ دبي

اعتلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثانية في كأس العرب 2021، المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة، برصيد ست نقاط، بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب موريتانيا بهدف نظيف سجله اللاعب البديل خليل الحمادي في الوقت بدل الضائع، أول من أمس، ليقترب المنتخب من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة ويكفيه فقط التعادل خلال مباراته المرتقبة أمام تونس غداً في ختام دور المجموعات للمحافظة على صدارة مجموعته.

ورغم الفوز الثمين الذي حققه المنتخب، إلا أنه عانى كثيراً بعدما استسهل لاعبوه المباراة، لكنهم فوجئوا بمنافس قوي.

ومثلت التدخلات التي أجراها مدرب المنتخب الهولندي مارفيك في الشوط الثاني العامل الحاسم والأبرز في فوز المنتخب، وأنقذته من الحرج أمام المنتخب الموريتاني.

واستعان مارفيك بالثلاثي خليل الحمادي بديلاً لكايو «74» وإسماعيل مطر «81» بديلاً لعلي صالح، وتيغالي «85» بديلاً لمحمد برغش.

وجاء تصدر الأبيض لمجموعته في أعقاب خسارة المنتخب التونسي بهدفين نظيفين أمام المنتخب السوري، الذي جدد أمله في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بعدما حصد أول ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد تونس عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سورية، فيما ودع منتخب موريتانيا المنافسة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، المحلل الرياضي الدكتور سليم الشامسي، أن فوز سورية على تونس عقّد حسابات المجموعة من جديد، محذراً المنتخب من إمكانية حدوث مفاجآت، مشدداً على أهمية أن يسعى الأبيض لتأمين موقفه خلال الجولة الأخيرة ولو بالتعادل أمام تونس وحسم بطاقة التأهل وتفادي الدخول في حسابات معقدة، خصوصاً أنه سيواجه غداً منتخب تونس الذي يعد أقوى منتخبات المجموعة ويدخل المباراة لتعويض الخسارة أمام سورية، مشيراً إلى أن حظوظ سورية كبيرة في الفوز على موريتانيا وبعدد كبير من الأهداف.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم تصدر المنتخب لمجموعته، إلا أن المفاجآت واردة بعدما تساوى كل من سورية وتونس في النقاط، لذلك يجب على المنتخب المحافظة على الصدارة، كون أن صاحب المركز الثاني سيواجه في الدور ربع النهائي منتخب قطر مستضيف البطولة».

وأشار الشامسي إلى أن الأبيض عانى كثيراً أمام موريتانيا، لافتاً إلى أن المنتخب لم يسجل هدف الفوز إلا في الوقت الحاسم، واصفاً ذلك بأنه مؤشر على أن الفريق لا يسير في الطريق الصحيح، مؤكداً أن: «المدرب تأخر في التبديلات، لاسيما على صعيد مشاركة تيغالي في آخر دقائق المباراة، خصوصاً في ظل تراجع مستوى علي مبخوت في هذه البطولة».

ترتيب المجموعة الثانية:

1- الإمارات (6 نقاط).

2- تونس (3 نقاط).

3- سورية (3 نقاط).

4- موريتانيا (من دون نقاط).

بعثة المنتخب تكرّم مشجعة إماراتية

قامت بعثة المنتخب الوطني بتكريم مشجعة إماراتية أظهرت حماساً كبيراً في تشجيع المنتخب في مباراة موريتانيا، وتفاعلت بشدة في لحظة تسجيل الهدف.

وقال بيان صحافي: «قام كابتن المنتخب، إسماعيل مطر، بتسليمها قميص المنتخب بحضور اللاعبين، وشكرها على تفاعلها الذي يعكس حسها الوطني العالي، ومن جانبها طالبت المشجعة اللاعبين ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، مؤكدة أن كل الجماهير الإماراتية تنتظر نتيجة مشرّفة أمام تونس».

خليل الحمادي: هدفي تتويج لجهود زملائي

أكد لاعب المنتخب الوطني وصاحب هدف الفوز على موريتانيا، خليل الحمادي، أن الفضل في تسجيله للهدف يعود إلى زملائه، مبيناً أن الهدف تتويج لجهد جماعي من كل لاعبي المنتخب، مقدماً شكره للاعبين والجهاز الفني على ما وجده من دعم ومساندة.

ووعد خليل بتقديم مستوى أفضل أمام تونس في مباراة الجولة الثالثة، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز، للحصول على المركز الأول بالعلامة الكاملة، مضيفاً أن الأبيض نجح في تصدّر المجموعة، حتى الآن، بعد الفوز في مباراتين متتاليتين، متمنياً أن تتواصل الانتصارات ويتأهل المنتخب إلى ربع النهائي عن جدارة واستحقاق.

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