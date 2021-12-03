مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية تطلق فريق الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أول فريق رياضي للمؤسسة للدراجات الهوائية، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، واختيار أبوظبي كمدينة للدراجات الهوائية، حيث يعزز الفريق من مشاركة المؤسسة ومساهمتها في دعم جهود أبوظبي الحالية في رياضة الدراجات الهوائية وترسيخ مكانتها البارزة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة: "شاركت امؤسسة في مسيرة الاتحاد للدراجات الهوائية والتي أقيمت بمنطقة الحديريات بأبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للدراجات، وبحضور فريق الإمارات للدراجات الهوائية، حيث تمثلت مشاركة المؤسسة بتواجد فريق تطوعي وآخر رياضي لدعم الفعالية المقامة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين".

وأضافت المؤسسة: "أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن مشاركة المؤسسة في الفعالية، تأتي انطلاقاً من دور المؤسسة المجتمعي في دعم الفعاليات والأحداث الوطنية، وتماشياً مع رؤيتها في إنجاح مختلف الأنشطة المقامة في الدولة، من خلال المشاركة الفاعلة والمساهمة الإيجابية بالشراكة مع مختلف الجهات، مشددة على على حرص المؤسسة على المشاركة في مسيرة الاتحاد للدراجات الهوائية، الذي يأتي دعماً لإسهامات إمارة أبوظبي الرياضية، بالتزامن مع حصول الإمارة على لقب مدينة الدراجات الهوائية، والذي يعد تقديراً عالمياً هاماً يضاف إلى المنجزات التي حققتها الدولة في المجال الرياضي، وليؤكد المكانة الراسخة للإمارة باعتبارها منصة عالمية في إقامة أنشطة وفعاليات ومسابقات الدراجات الهوائية".

‏وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 300 شخص، حيث شهدت إقامة مجموعة من الأنشطة التدريبية وورش العمل للأطفال حول الدراجات الهوائية، وسط أجواء احتفالية تعبيراً عن مشاعر البهجة والفخر بعيد الاتحاد الخمسين.

‏وتضمنت الفعالية، مشاركة واسعة من قبل الجهات ومختلف الفئات المجتمعية، منها الطلبة من مدارس أدنوك وأكاديميات الدار، إضافة إلى مجموعة من راكبي الدراجات البارالمبيين بدعوة من بنك أبوظبي الأول، وأصحاب الهمم من برنامج (Hope for Heroes) والذي يحظى بدعم مجموعة (جي 42)، إضافة إلى مشاركة درّاجين بدعوة من قبل طيران الإمارات وشركة أبوظبي القابضة واتصالات.

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