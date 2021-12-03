شهاب يفي بوعده.. ويهدي «سنوكر الإمارات» 103 ميداليات في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أوفى نجم المنتخب الوطني للسنوكر، محمد شهاب، بالوعد الذي أطلقه في عام 2020، حين أكد سعيه لدخول نادي الـ100، في العام الذي تحتفل به الدولة بعيد الاتحاد الـ50، حيث نجح في إهداء السنوكر الإماراتي 103 ميداليات ملونة في البطولات العالمية والإقليمية والعربية والخليجية، بالتزامن مع احتفالات الدولة.

وبدأ شهاب مشواره منذ عام 1993، وحقق العديد من الإنجازات الكبيرة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النجاح في الإيفاء بوعدي، ودخول نادي الـ100، وحصدي الميدالية 103 في مسيرتي، بالتزامن مع العام الذي تحتفل فيه الإمارات بعامها الـ50 على تأسيس الاتحاد، يعود إلى حرصي الشديد على رد جزء يسير لهذه الدولة المعطاءة، التي استطاعت على مدار نصف قرن، وبزمن قياسي، أن تحقق قفزات عملاقة، وتصل إلى الريادة العالمية في شتى المجالات».

وشدد على أنهم كرياضيين، حريصون على التمثيل المشرف، ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية.

وأضاف: «وضعت الهدف نصب عيني، ونجحت على مدار الأشهر الماضية في انتزاع العديد من الميداليات الذهبية، على صعيد الفردي والفرق، في البطولتين الخليجية والعربية، رافعاً رصيدي إلى 63 ذهبية في مسيرتي الممتدة على 21 عاماً، قبل أن أواصل نجاحاتي ببلوغ إجمالي الميداليات 103 ميداليات مختلفة، وفوزي منتصف الشهر الماضي بفضية بطولة غرب آسيا».

وتابع: «لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون التسلح بالإصرار والعزيمة لرفع علم الإمارات في شتى المحافل العالمية، إضافة إلى التشجيع والدعم والتكريم الذي نحظى به كرياضيين من الجهات المسؤولة، آخره تكريمي 18 نوفمبر الماضي في حفل جوائز اللجنة الوطنية الأولمبية».

وعن طموحاته المستقبلية، قال: «سأواصل السعي في الأعوام المقبلة لانتزاع ذهبية بطولة العالم، وإهداء رياضة الإمارات اللقب العالمي، خصوصاً أنه سبق لي الحصول على خمس برونزيات في بطولات العالم التي شاركت فيها منذ عام 2004».

واختتم: «قدرتي على تحقيق طموحاتي في المستقبل القريب، والفوز بلقب (بطل عالم إماراتي)، سيكون المحطة الأخيرة في مسيرتي كلاعب، على أن أضع خبراتي كافة في سبيل تطوير لعبة السنوكر، والعمل في المجال الإداري إن لزم الأمر، حتى أنقل خبراتي إلى الأجيال المستقبلية».

ميداليات محمد شهاب:

63 ذهبية، بينها 27 خليجية، و25 عربية، و9 ميداليات غرب آسيوية، وميداليتان آسيويتان.

21 فضية، منها 10 عربية و6 (غرب آسيا) و4 آسيوية وواحدة خليجية.

19 برونزية، منها 6 آسيوية و5 عالمية، و5 عربية، واثنتان (غرب آسيا)، وواحدة خليجية.

• بدأ اللعبة منذ عام 1993، وحقق إنجازات كبيرة في الفردي والفرق.

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