نهيان بن مبارك يعلن ضربة بداية الجولة الخامسة في مونديال الشطرنج بـ «إكسبو»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أطلق سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، أول من أمس، ضربة بداية الجولة الخامسة في بطولة العالم الفردية للشطرنج، المقامة حالياً في «إكسبو 2020 دبي»، وتجمع حامل اللقب النرويجي ماغنوس كارلسن، ومتحديه الروسي إيان نيبومنياتشي.

وأسفرت الجولة عن ظهور نتيجة التعادل لليوم الخامس على التوالي، في مواجهة استغرقت ثلاث ساعات و55 دقيقة، اكتفى خلالها اللاعبان بـ 43 حركة، كانت كفيلة بتكرار سيناريو الخروج بنصف نقطة جراء التعادل في هذه الجولة، ليرفع كلا اللاعبين رصيدهما مع انتهاء الجولات الخمسة إلى 2.5 نقطة.

وتستمر بطولة العالم التي انطلقت الجمعة الماضي حتى 16 الجاري، وتقام على 14 جولة بمجموع جوائز تصل إلى مليوني يورو.

وقال اللاعب الروسي في تصريح صحافي: «راض بشكل عام عن استمرارية التعادل، واعتقد أن مثل هذه الألعاب ترفع من حدة الضغط في مباراة شطرنج على لقب بطولة العالم». وأوضح: «بالطبع كان أسلوب الضغط المبكر أحد الخيارات المتاحة، وكان أسلوب اللعب ممتعاً للغاية، إلا أن الخيارات أصبحت أكثر تعقيداً».

بدوره، قال بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن: «من الجيد دائماً إحداث المفاجأة، إلا أنه لسوء الحظ لم تسر الأمور مع نيبومنياتشي بشكل جيد، ونجحت بالفعل في الاستفادة من اختياراته الخاطئة في المراحل المتقدمة من المباراة». ويستكمل اللاعبان اليوم الجولة السادسة، بعد أن خضعا أمس لثاني أيام الراحة، في فرصة متاحة لهما لمراجعة الأداء مع مدربيهما، ورسم خطط المواجهات في الجولات المقبلة الحاسمة.

• التعادل يفرض نفسه بين النجمين العالميين النرويجي كارلسن والروسي نيبومنياتشي.

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