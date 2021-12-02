20 فعالية رياضية دولية في ضيافة دبي بنهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية وتنافسية ومجتمعية متنوعة في نهاية الأسبوع، تتوزع على مختلف مناطق دبي، وفي مقدمتها «دبي آيس شو» الحدث الأكبر من نوعه في الرياضات الجليدية، الذي يقام اليوم، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، وضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين. ويتضمن الحدث، الذي ينطلق الساعة 4:00 مساء في قاعة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك دبي، مباراة قمة الدوري العالمي، التي تجمع بين أقوى فريقين في «دوري كونتيننتال للهوكي» لأول مرة في دبي، وهما نادي أفانغارد ونادي إيه كيه بارز، كما يتضمن فعاليات عدة للاستعراض على الجليد.

ومن أبرز الأحداث أيضاً، بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، إحدى جولات السلسلة العالمية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، ومن أبرز الفرق المشاركة فيها فريق جنوب إفريقيا، وفيجي، وكندا، وبريطانيا وأستراليا وإيرلندا.

ويتابع البطولة، التي تنظم سنوياً في دبي منذ عام 1999 في استاد ذا سفنز، أكثر من 35 ألف متفرج، ويتم بث فعالياتها عبر أكثر من 40 قناة تلفزيونية على الهواء مباشرة لأكثر من 130 دولة حول العالم.

وتنطلق اليوم أيضاً منافسات «بطولة إم كي الدولية للمبارزة» لسلاح الإيبيه التي تنظمها أكاديمية إم كي للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، ويشارك في منافساتها أكثر من 100 مشارك، في مقدمتهم 3 أبطال أولمبيين.

وتتواصل منافسات بطولات العرب الفردية للشطرنج الكلاسيكي والخاطف والسريع 2021 للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، وتقام في فندق أوكسيدنتال بمنطقة الجداف. كما تختتم منافسات بطولة كأس اليوم الوطني الإماراتي للبولو، الذي يقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتتواصل منافسات المهرجان الدولي للبريدج 4 جاكس، التي تقام في فندق كراون بلازا، ويقام تحدي الترايثلون في منطقة ديستركت وان، وتتواصل بطولة اليوم الوطني للشطرنج السريع التي تقام في صالة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم في شارع الوحيدة، وبطولة كأس اليوبيل الذهبي للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، كما تقام بطولة سباق الجري من (ريس مي في فيستيفال سيتي دبي)، ويقام سباق خور دبي سترايدر للجري في نادي خور دبي للغولف واليخوت، وبطولة هاميلتون للسباحة في أكاديمية جيمس دبي الأميركية بالبرشاء، وسباق دبي الجائزة الكبرى التاريخي للسيارات الكلاسيكية في دبي أوتودروم، وسباق سبينس للجري العائلي في ند الشبا.

• بطولة «إم كي الدولية للمبارزة» من الأحداث المهمة، والتي تشهد مشاركة ثلاثة أبطال أولمبيين.

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