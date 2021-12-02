"دبي آيس شو" و"طيران الإمارات لسباعيات الرجبي" في صدارة الأحداث الرياضية بنهاية الأسبوع في دبي

المصدر: الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية وتنافسية ومجتمعية متنوعة في نهاية الأسبوع تتوزع على مختلف مناطق دبي، وفي مقدمتها "دبي آيس شو" الحدث الأكبر من نوعه في الرياضات الجليدية، الذي يقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، وضمن احتفالات الدولة بعام الخمسين.

ويتضمن الحدث، الذي ينطلق الساعة 4:00 مساء الغد في قاعة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك دبي، مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد التي تجمع بين أقوى فريقين في بطولة "دوري كونتيننتال للهوكي" لأول مرة في دبي وهما نادي أفانغارد ونادي ايه كيه بارز، كما يتضمن عدة فعاليات للاستعراض على الجليد من أبرزها الاستعراض العالمي "الأميرة النائمة"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021.

ومن أبرز فعاليات نهاية الأسبوع، بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي التي تعد إحدى جولات السلسلة العالمية لسباعيات الرجبي لفئتي الرجال والسيدات، وتضم البطولة منافسات بين 24 فريق من الفرق الدولية والمحلية للرجال والسيدات، ومن أبرز الفرق المشاركة فيها فريق جنوب إفريقيا، وفيجي، وكندا، وبريطانيا وأستراليا وأيرلندا.

ويتابع البطولة، التي تنظم سنويًا في دبي منذ عام 1999 في استاد ذا سفنز، أكثر من 35 متفرج من الجمهور ويتم بث فعالياتها عبر أكثر من 40 قناة تلفزيونية على الهواء مباشرة لأكثر من 130 دولة حول العالم، ومن أبرز القنوات الناقلة قناة سكاي سبورتس وفوكس سبورت وإن بي سي سبورت العالمية.

وتنطلق غدا أيضا منافسات "بطولة إم كي الدولية للمبارزة" لسلاح الإيبيه التي تنظمها أكاديمية إم كي للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، ويشارك في منافساتها أكثر من 100 مشارك في مقدمتهم 3 أبطال أولمبيين.

وتتواصل منافسات بطولات العرب الفردية للشطرنج الكلاسيكي والخاطف والسريع 2021 للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، وتقام في فندق أوكسيدنتال بمنطقة الجداف، ويشارك في هذه البطولات 19 دولة عربية.

كما تختتم منافسات بطولة كأس اليوم الوطني الإماراتي للبولو، الذي يقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتتواصل منافسات المهرجان الدولي للبريدج 4 جاكس التي تقام في فندق كراون بلازا، ويقام تحدي الترايثلون الذي يقام في منطقة ديستركت وان، وتتواصل بطولة اليوم الوطني للشطرنج السريع التي تقام في صالة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم في شارع الوحيدة.

وتقام بطولة كأس اليوبين الذهبي للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، كما تقام بطولة سباق الجري من ريس مي في فيستيفال سيتي دبي، ويقام سباق خور دبي سترايدر للجري في نادي خور دبي للجولف واليخوت، وبطولة هاميلتون للسباحة في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية بالبرشاء، وسباق دبي الجائزة الكبرى التاريخي للسيارات الكلاسيكية في دبي أوتودروم، وسباق سبينس للجري العائلي في ند الشبا.

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