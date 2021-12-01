المغرب يحقق بداية مثالية في كأس العرب ويفوز على منتخب فلسطين

المصدر: وكالات

حقق المنتخب المغربي فوزاً عريضاً على منتخب فلسطين 4-صفر اليوم في أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب. وسجل أهداف المغرب لاعبا الرجاء البيضاوي محمد الناهيري (31)، عبد الإله حفيظي (56 و64)، ولاعب الأهلي المصري بدر بنون (87 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، يتصدر "أسود الأطلس" المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، في انتظار مواجهة السعودية والأردن، فيما تذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بصفر نقاط.

ونجح الناهيري في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة غالطت الحارس الفلسطيني عمرو قدورة فارتطمت بالعارضة وهزت الشباك (31).

ونجح حفيظي في مضاعفة النتيجة للمغرب في الدقيقة 56 بعدما تلقف عرضية وحولها بتسديدة مباشرة في المرمى، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لقدورة (65). واختتم نجم الأهلي المصري بنون أهداف "أسود الأطلس" بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد عرقلة سفيان رحيمي.

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