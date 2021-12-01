منتخب الأردن يخسر خدمات العوضات بسبب كورونا.. واستدعاء "شرارة"

المصدر: وكالات

خسر منتخب الأردن لكرة القدم جهود لاعبه أنس العوضات في بطولة كأس العرب المقامة راهناً في قطر، بعد إصابته بفيروس كورونا. وكتب الاتحاد الأردني في بيان على موقعه الرسمي ان مدربه العراقي عدنان حمد قرر "استدعاء اللاعب محمد أبو زريق (شرارة)، بديلاً لأنس العوضات" الذي أظهرت الفحوصات الطبية في مقر إقامته بالدوحة، إصابته بكورونا "ليتأكد بالتالي غيابه عن كأس العرب".

وبحسب البروتوكول الصحي المتبع في البطولة، فان العوضات سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، ما دفع المدرب الى استدعاء "شرارة"، خصوصاً وأن التعليمات تجيز التعديل في قائمة اللاعبين الرسمية قبل يوم واحد من المباراة الأولى للفريق، في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة. ويلعب الأردن مع السعودية الأربعاء في مستهل مشواره ضمن المجموعة الثالثة.

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