نادي الإمارات يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

نظم نادي الإمارات احتفالية خاصة بعيد الاتحاد الخمسين، حضرها المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، كما حضر الاحتفال يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس الإدارة وكافة اعضاء مجلس ادارة وشركات نادي الإمارات، وعدد من ممثلي الدوائر المحلية والاتحادية وعدد من أقطاب النادي وبمشاركة مميزة من فريق سفيرات نادي الإمارات وفريق الصقور التطوعي الذي دشن مهامه في هذه الاحتفالية الوطنية.

وتوجه سموه لنادي الإمارات بالشكر والتقدير لجهود الجميع في كافة فعالياته وأنشطته المجتمعية والوطنية والرياضية، مثنياً على ما شهده من حسن التنظيم وتنوع فقرات الاحتفال بما يخدم المناسبة الوطنية، متمنياً لهم وللجميع كل التوفيق في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الشيقة ضمن برنامج وطني شامل عبر موسيقى شرطة رأس الخيمة، ومسرحية الخمسينية وأمسية شعرية وفقرات ومسابقات الدكتور جاسم عبيد الدبدوب وشذى المذكور ومسيرة الدراجات وعروض الجاليات في الإمارة والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى.

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