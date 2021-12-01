الجزائر تحذّر منافسيها برباعية أمام السودان (فيديو)

المصدر: وكالات

وجّه المنتخب الجزائري تحذيراً شديد اللجهة إلى منافسيه في كأس العرب لكرة القدم، بدكّ شباك نظيره السوداني برباعية نظيفة اليوم في أولى منافسات المجموعة الرابعة على استاد أحمد بن علي. وتناوب على تسجيل الرباعية مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح (11 و37)، لاعب نادي قطر جمال بن العمري (43)، ومهاجم ضمك السعودي هلال العربي سوداني (46).

وبالتالي، استهل منتخب "محاربي الصحراء" مشاركته الثالثة في كأس العرب على أحسن وجه، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضاً.

وبهذا الفوز، يتصدّر الجزائريون المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، في انتظار مباراة مصر ولبنان بالمجموعة نفسها في وقت لاحق باستاد الثمامة. وهذه المباراة رقم 34 للمنتخب الجزائري من دون خسارة، فيما لم يتمكن السودانيون من تحقيق فوز في آخر سبع مباريات ولم يسجّلوا في آخر ثلاث مباريات.

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