علي صالح وكايو يقودان المنتخب للفوز على سورية في كأس العرب

المصدر: وكالات

فاز المنتخب اليوم على نظيره السوري 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. وتقدم "الأبيض" في الدقيقة 24 عن طريق كايو لوكاس، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 60 سجل ورد السلامة الهدف الوحيد للمنتخب السوري.

وشهدت المباراة تعرض محمود خميس لاعب المنتخب الإماراتي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت في وقت سابق بفوز المنتخب التونسي على الموريتاني 5 /1.

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