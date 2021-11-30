مجمع حمدان الرياضي يستضيف نخبة أبطال الأولمبياد للمشاركة في "دولية إم كي" للمبارزة

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم "بطولة إم كي الدولية للمبارزة" لسلاح الإيبيه التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للمبارزة، وتنظمها أكاديمية إم كي للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويشارك في منافساتها أكثر من 100 مشارك في مقدمتهم أبطال أولمبيون من حملة الميداليات أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله الشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وميخائيل كوزيف مدير ورئيس أكاديمية إم كي للمبارزة ومنظم البطولة.

وشكر الشيخ سالم القاسمي مجلس دبي الرياضي على استضافته للحدث في مجمع حمدان الرياضي، وقال: "نحن في اتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي ندعم هذه البطولة وكل البطولات الدولية التي تقام في الدولة بشكل عام والتي تنظم في دبي بشكل خاص، ويعد اهتمام مجلس دبي الرياضي بهذه البطولة دليل على ريادتهم في دعم الألعاب الأولمبية، وهو الأمر الذي يحقق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالألعاب الأولمبية بالدولة وعلى الأخص رياضة المبارزة".

وأضاف الشيخ سالم القاسمي: "إن تنظيم بطولة دولية في دبي واستضافة لاعبين دوليين لهم برنامج دولي ولهم إنجازات دولية سيمنح الفرصة للاعبينا للاحتكاك مع هؤلاء اللاعبين المحترفين والاستفادة من خبراتهم، وأشكر الإعلام على تواجدهم ودعمهم للبطولة وأنشطة اتحاد الإمارات للمبارزة".

وأعرب سعيد حارب عن سعادته بتنظيم هذه البطولة التي تمثل إضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية خصوصًا أنها تعلق برياضة أولمبية مهمة وتضم البطولة نخبة من حملة الميداليات في أولمبياد طوكيو، وأكد أن استضافة مجمع حمدان الرياضي للبطولة تؤكد المكانة التي يحتلها هذا المجمع الرياضي الكبير متعدد الاستخدامات والذي يستضيف سنويًا العديد من الفعاليات الدولية الكبرى والتي كان آخرها النسخة الأكبر من بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2021 بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 117 دولة.

ومن جانبه تقدم ميخائيل كوزيف بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات ومجمع حمدان على الدعم الذي يقدمانه والجهود التي يبذلانها في سبيل إنجاح هذه الحدث وإنجاح كافة بطولات المبارزة، وعلى استضافة مجمع حمدان الدائمة لأكاديمية إم كيه ولبطولات المبارزة على مدار العام.

ويشارك في البطولة 3 أبطال أولمبيين في المبارزة أبرزهم الرومانية آنا ماريا بوبسيكو المصنفة ثانية على مستوى العالم والحائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين الصين 2008، و10 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للمبارزة و50 ميدالية ملونة في مختلف البطولات الدولية والعالمية، إلى جانب الإستونية كاترينا ليهيس المصنفة خامسة على العالم والحائزة على ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في أولمبياد طوكيو 2020، وعلى ذهبية بطولة العالم وغيرها الكثير من الميداليات الملونة، ويشارك أيضًا الأوكراني إيجور ريزلين المصنف الثالث على مستوى العالم، ويعمل أيضًا كمدرب للمبارزة، وهو حاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 وميداليتين ذهبيتين في بطولتي العالم للمبارزة في سويسرا 2019 وكازان 2021.

وقال عبدالله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي: "مجمع حمدان يستضيف أكثر من 50 فعالية سنويًا من بينها 20 بطولة دولية، كما يعد مقرًا لأكثر من 20 أكاديمية من بينهم أكاديمية المبارزة المنظمة للبطولة".

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