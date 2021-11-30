حمدان بن محمد يُشيد بمشاركة المواطنين والمقيمين وزوار دبي في «تحدّي اللياقة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالنجاح اللافت للدورة الخامسة من تحدّي دبي للياقة، والإنجاز الكبير الذي حققته باستقطاب رقم قياسي من المشاركين تجاوز مليوناً و650 ألف مشارك من مختلف الأعمار وقدرات اللياقة البدنية، معرباً سموّه عن اعتزازه بالتجاوب الذي أظهره المشاركون من مواطنين ومقيمين، وكذلك الزوار الذين حرصوا على المشاركة في تحقيق أهداف التحدي، وجعلوا من دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً على مدار 30 يوماً متصلة.

وثمّن سموّه جهود القائمين على تحدي دبي للياقة لما جاء عليه من حسن التنظيم، وكذلك لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة، داعياً سموّه جميع أفراد المجتمع إلى مواصلة ما بدأوه خلال التحدي من حرص على اتخاذ الرياضة كأسلوب حياة، حتى يظل مجتمع دبي من بين أكثر المجتمعات نشاطاً وحيوية وصحة على مستوى العالم.

واختتم «تحدّي دبي للياقة» دورته الخامسة بعد أن أسهم على مدار 30 يوماً في تحويل دبي إلى إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية، بمجموعة كبيرة من فعاليات وأنشطة اللياقة البدنية التي أتيحت بالمجان في مختلف أنحاء الإمارة، لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على مواصلة التزامهم بالتحدي الذي سجل رقماً قياسياً هذا العام من ناحية عدد المشاركين عبر آلاف الفعاليات وأنشطة اللياقة المناسبة للجميع.

وتهدف مبادرة «تحدّي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2017، إلى تعزيز مكانة دبي المدينة الأكثر نشاطاً وسعادةً على مستوى العالم، إذ أصبحت حدثاً سنوياً مرتقباً، بدعوة مفتوحة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية على مدار شهر كامل.

وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للتحدي مشاركة أكثر من 146 ألف شخص في «تحدّي دبي للجري»، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على شارع الشيخ زايد؛ لتكون أكبر فعالية لرياضة الجري على مستوى العالم.

وكانت هذه الدورة من التحدي، التي عقدت خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 27 نوفمبر الجاري، أكثر تنوعاً وشمولاً من أي دورة سابقة، وذلك من خلال إطلاق ثلاث قرى للياقة البدنية في «كايت بيتش»، و«إكسبو 2020 دبي»، و«حديقة مشرف»، بالإضافة إلى 14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة، وفعاليتين كبيرتين في شارع الشيخ زايد، وهما «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و«تحدي دبي للجري»، فضلاً عن مساهمة أكثر من 40 شريكاً في تنظيم الفعاليات الرياضية وما يزيد على 10 آلاف من حصص اللياقة البدنية المجانية. وقد تمكنت قرى ومراكز اللياقة البدنية من استقطاب أكثر من 230 ألف مشارك اختبروا طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نجح تحدّي دبي للياقة، على مدار دوراته الخمس الماضية، في تأكيد أهميته مع تزايد الأعداد والإقبال على المشاركة في التحدي كل عام. وكان من الملهم لنا جميعاً أن نشهد تحقيق رقم قياسي جديد بمشاركة أكثر من مليون و650 ألف مشارك هذا العام؛ من بينهم 33 ألف درّاج في (تحدي دبي للدراجات الهوائية)، و146 ألف شخص في (تحدي دبي للجري) على شارع الشيخ زايد. ولاشك أن هذه المشاركة الواسعة من قبل فئات مختلفة من المجتمع تؤكد تنامي الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، لاسيما أن دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها شهراً كاملاً من فعاليات اللياقة البدنية الشاملة والمجانية، وأود أن أشكر كل من أسهم في إنجاح الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، وجعله حدثاً مميزاً، وأشعر بالفخر أن أكون مساهماً في نجاحه». من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «بهذا الإنجاز، أظهرنا مرة أخرى التزامنا المشترك بأهمية إيلاء الصحة البدنية والذهنية أولوية خاصة ضمن حياتنا اليومية. لقد أتاحت هذه المبادرة الرائدة للجميع فرصة تجربة مرافق اللياقة البدنية الحديثة المنتشرة في المدينة، وشجعتهم على تحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف جديدة، وتبنّي أسلوب حياة أكثر صحّة ونشاطاً. لقد سعدنا بهذه المشاركة الواسعة التي تدل على تنامي الوعي لدى سكان وزوار دبي بأهمية الرياضة، وما أبدوه من التزام حقيقي خلال مشاركتهم في التحدي، وهو ما أثمر كذلك عن تحقيق إنجاز جديد يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، عبر مشاركة أكثر من 146 ألف شخص في (تحدي دبي للجري)، والذي يعتبر أكبر فعالية لرياضة الجري في العالم. وفي ختام الدورة الخامسة، أود أن أشكر جميع من أسهم في تحقيق هذا النجاح والإنجاز». يُذكر أن الدورة السادسة من تحدي دبي للياقة سيتم تنظيمها خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر 2022.

• 33 ألف درّاج شاركوا في النسخة الخامسة من «تحدّي دبي للدراجات الهوائية».



• 146 ألف شخص تنافسوا في «تحدّي دبي للجري».

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