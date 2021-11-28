خلفان بالجافلة يظفر بلقب كأس اليوم الوطني للقدرة في الوثبة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس خلفان جمعة بالجافلة بلقب كأس اليوم الوطني للقدرة، حيث يأتي ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين. وأقيم السباق على مسافة 120 كيلومتراً، أمس، في القرية العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 201 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وظفر بالجافلة باللقب بعدما قاد الجواد «أفينير» المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، للصعود من المركز الـ13 في المرحلة الأولى، إلى الرابع في المرحلة الثانية، قبل أن يصعد إلى الصدارة في الثالثة والرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس حميد خليل الحوسني على الجواد «إس سي» المملوك إلى «إسطبلات الريف العين»، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله العامري على الجواد «فاغابون» المملوك إلى «إسطبلات إف 3».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس عبدالله الجهوري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على الجواد «اتش اتش براق» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة» مسجلاً 1:21:41 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عيسى الغيلاني على الجواد «كوشايز» المملوك إلى «إسطبلات المغاوير 2»، وحلّ في المرتبة الثالثة الفارس عبدالله العطاس على صهوة الجواد «نبيهان» المملوك إلى «إسطبلات الأجيال».

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات كبيرة في المراكز التي تنافس على اللقب، بعدما قفز الفارس راشد حمود الجنيبي من السابع إلى الأول على الجواد «جريدوس» المملوك إلى «إسطبلات الريف الشعبي»، كما تقدم الفارس سيف أحمد المزروعي من العاشر إلى الثاني على الجواد «ماجيك جلين» المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، وجاء في المركز الثالث الحوسني متقدماً من المركز الـ11.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً بعدما صعد بالجافلة من الرابع إلى الأول، وتقدمت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا من التاسع إلى الثاني على الجواد «إي أو رغد» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العامري متقدماً من الخامس، قبل أن يؤكد بالجافلة اللقب في المرحلة الرابعة والأخيرة، حيث قدم عروضا قوية طوال فترات السباق، وخاصة في آخر مرحلتين.

• 201 فارس وفارسة شاركوا في سباق، أمس، الذي امتد لمسافة 120 كلم، وأقيم في قرية القدرة بالوثبة.

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