مشاركة قياسية ومفاجآت كبيرة في انطلاق بطولة العرب للشطرنج بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت أول من أمس، في قاعة فندق أوكسيدينتال الجداف في دبي مجريات الجولة الأولى من بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي بمشاركة قياسية بلغت 66 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة عربية يتنافسون حتى الرابع من ديسمبر المقبل على لقب البطولة. وافتتح الجولة الدكتور سرحان حسن المعيني، بحضور عدد من المسؤولين وضيوف البطولة.

وفي أبرز النتائج، فوز المصنف الأول على البطولة الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين على الأستاذ الاتحادي العراقي أحمد علي ليث، وتعادل المصنف الثاني الأستاذ الدولي المصري محمد عزت مع الأستاذ الاتحادي اللبناني فيصل خير الله، وفي اللقاء الإماراتي الخالص تمكن لاعب المنتخب الأستاذ الدولي سعيد اسحاق من الفوز على المخضرم الأستاذ الاتحادي عثمان موسى.

وتعادل لاعب المنتخب الأستاذ الدولي عمران الحوسني مع المغربي الأستاذ الاتحادي إلياس مسلك.

ولدى السيدات، تمكنت المصنفة الأولى الأستاذة الدولية الكبيرة المصرية وفاء شروق، من تحقيق الفوز على حساب لاعبة المنتخب الدولية عائشة سرحان المعيني. وفي مفاجأة من العيار الثقيل تمكنت لاعبة المنتخب الدولية مريم عيسى من إسقاط المصنفة الثانية الأستاذة الدولية الجزائرية صابرينا الأطرش في فخ التعادل لتتقاسم معها نقطة المباراة.

وحققت الأستاذة الدولية الكبيرة الجزائرية أمينة مزيود، الفوز على الأستاذة الدولية التونسية صفاء بن سيد، وفازت المصرية آية معتز على منافستها التونسية ميلادي أمين.

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