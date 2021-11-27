روح عالية وأجواء إيجابية في تحضيرات المنتخب لكأس العرب

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته تمهيداً للظهور المرتقب في بطولة كأس العرب التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 30 الجاري إلى 18 من الشهر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، إذ يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات تونس وسورية وموريتانيا، وسيدشن مشاركته بلقاء سورية في 30 الجاري، علماً بأن المنتخب يشارك في هذه البطولة بلاعبيه الأساسيين.

وكان المنتخب قد غادر إلى الدوحة، أول من أمس، بعدما أقام معسكراً قصيراً في دبي، أدى خلاله حصتين تدريبيتين، بقيادة المدير الفني للمنتخب، الهولندي مارفيك، وطاقمه الفني.

وبثّ اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي على «تويتر» شريط فيديو، يظهر من خلاله لاعبو المنتخب، بقيادة اللاعب المخضرم إسماعيل مطر، وهم يتدربون بجدية وروح، ووسط أجواء إيجابية، تمهيداً لظهور قوي في كأس العرب، لمحو الصورة المتواضعة التي ظهر بها المنتخب خلال مبارياته الأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وظهر في شريط الفيديو المدرب فان مارفيك وطاقمه الفني المساعد وهم يقودون التدريبات، ويقدمون التوجيهات والنصائح للاعبين.

وذكر اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «تويتر» أن الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب احتفلوا مع الهداف علي مبخوت بمناسبة فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن فئة الرياضي المحلي.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً، والمحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، أن هناك هدفين للمنتخب من خلال المشاركة في كأس العرب، الأول هو المنافسة على لقب البطولة، طالما أنه سيشارك فيها بعناصره الأساسية، والهدف الثاني هو التحضير لتكملة مبارياته المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022، بجانب تجهيز لاعبيه الاحتياط، مشيراً إلى أن كل شيء بات الآن متوافراً للمنتخب، ولذلك لا يمكنه أن يشارك في كأس العرب من أجل المشاركة فقط، وإنما للمنافسة، على الرغم من وجود منتخبات قوية ستنافس على البطولة، مثل منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس.

وقال سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «لو كان هدف المنتخب هو المشاركة فقط في هذه البطولة، لكان الأفضل له أن يشارك بلاعبي الصف الثاني أو الأولمبي أو الشباب».

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