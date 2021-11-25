منتخب الشباب يتعادل مع لبنان في بطولة غرب آسيا

المصدر: وكالات

تعادل المنتخب الوطني للشباب مع لبنان إيجابياً بهدف لهدف، في مباراة الجولة الثانية لبطولة ايرثلينك لاتحاد غرب آسيا، التي جرت اليوم على استاد فرانسوا حريري بآربيل، لحساب المجموعة الثانية. وسجل هدف المنتخب اللاعب سلطان عادل في الدقيقة 60.

وتُلعب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات يوم بعد غد السبت حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب سوريا الساعة السادسة مساءً ، ومنتخب الأردن مع منتخب لبنان الساعة التاسعة مساءً.

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