استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية يرسّخان مكانة دبي وجهة عالمية مفضّلة للسياحة الرياضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن بقية مدن العالم، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومرافق سياحية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية. وتعتبر الأحداث والبطولات الرياضية إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في نمو قطاع السياحة في دبي، وهو ما يتكامل مع العديد من الفعاليات التي تنظمها دبي ضمن أجندتها السنوية، تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة في العالم.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحافي: «تدرك قيادتنا الرشيدة أهمية الرياضة ودورها في تقدم دبي وتطوّرها، كما تعتبر الرياضة ركيزة أساسية للقطاع السياحي، من خلال السياحة الرياضية التي شهدت نمواً لافتاً على مدى السنوات الماضية، تتويجاً لاستراتيجية واضحة للمكانة التي نطمح الوصول إليها»، مؤكداً أن هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي، هي ثمرة استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية، قائلاً «اليوم، نفخر بالمرافق والمعالم الرياضية التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «أصبحت دبي نموذجاً عالمياً ناجحاً في قطاع الفعاليات الرياضية، من خلال استضافة أهم البطولات الرياضية العالمية، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قطاع السياحة في دبي وضمان نموه».

مكانة عالمية

لم تقتصر شهرة دبي الرياضية على كرة القدم فقط، بل اكتسبت شهرة واسعة، من خلال تنظيم كأس دبي العالمي، أحد أشهر سباقات الخيل على مستوى العالم، بجوائز تصل إلى 35 مليون دولار، كما تستقطب سنوياً أفضل لاعبي الغولف، من خلال استضافة بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، والجولة الختامية لـ«السباق إلى دبي»، وجذبت منافساتها هذا العام 50 من أشهر نجوم اللعبة، بمجموع جوائز تصل تسعة ملايين دولار. وكان من أبرز الفعاليات الجديدة التي استضافتها «كوكاكولا أرينا» في دبي، بطولة تاي بريك تنز دبي، أول بطولة تنس عالمية تُقام على هذا الملعب، بجوائز 500 ألف درهم. أمّا عشاق التنس، فهم على موعد مع بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تُقام في استاد دبي للتنس فبراير من كل عام بحضور نحو 5000 متفرج.

وقد وقّع كل من مجلس دبي الرياضي و«دبي للاقتصاد والسياحة»، أخيراً، مذكرة تفاهم مشتركة مع دوري كونتيننتال للهوكي وفريق أفانغارد الروسي للهوكي على الجليد، بهدف الترويج لهذه الرياضة الشتوية في دبي.

اللعبة المليارية

وعلى مستوى الكريكت، التي يقدر متابعيها حول العالم بنحو ملياري متابع، جاء إعلان المجلس الدولي للكريكت عن نقل مقره من ملعب لورد الشهير، المعتمد منذ 100 عام، إلى دبي ليؤكّد المكانة المتميزة للمدينة باعتبارها مركزاً رائداً عالمياً للرياضة، كما استضافت دبي نهائيات بطولة كأس العالم للكريكت T20 لعام 2021 في نسختها السابعة.

وتُعدّ بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تقام بين 2 و4 ديسمبر 2021 على ملعب سيفنز، إحدى أكثر الفعاليات الرياضية شعبيةً بين عشاق هذه الرياضة في دبي والعالم. وتشتهر دبي سنوياً أيضاً بـ«تحدي دبي للياقة»، التي تشجع سكان وزوار الإمارة على ممارسة 30 دقيقة من النشاط اليومي طوال 30 يوماً. أمّا عشاق سباقات الجري الطويلة فهم على موعد مع ماراثون ستاندرد تشارترد دبي المرتقب، الذي ينطلق في بداية عام 2022، مستقطباً أكثر من 30 ألف مشارك سنوياً.

ويُعدّ «ديب دايف دبي» من أحدث الإضافات بالمنشآت الرياضية النوعية في الإمارة، حيث وفرت هذه المنشأة، بعد افتتاحها خلال العام الجاري، مكاناً مثالياً لعشاق الرياضات المائية، كما سجلت رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بفضل حوض السباحة والغوص الأول من نوعه بعمق 60 متراً.

وتُعدّ دبي من أكثر الوجهات أماناً في العالم، وتضم مجموعة رائعة من المرافق التدريبية المتخصصة التي شكّلت خياراً مثالياً للرياضيين العالميين قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021. ويُعدّ مجمّع حمدان الرياضي أكبر منشأة متعددة الاستخدامات في العالم، حيث يستضيف العديد من المسابقات الرياضية على مدار العام، كما يستضيف «مركز دبي التجاري العالمي» مع بداية كل صيف فعاليات عالم دبي للرياضة.

أبرز البطولات والأحداث العالمية

• كأس دبي العالمي لسباق الخيل.

• بطولة موانئ دبي العالمية للغولف.

• بطولة تاي بريك تنز دبي.

• بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

• نقل مقر المجلس الدولي للكريكت إلى دبي.

• بطولة العالم للكريكت T20.

• بطولة «طيران الإمارات لسباعيات الرجبي».

• «تحدي دبي للياقة».

• ماراثون ستاندرد تشارترد دبي.

• يُعدّ «ديب دايف دبي» من أحدث الإضافات بالمنشآت الرياضية النوعية في الإمارة.

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