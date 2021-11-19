فوز ثمين لاتحاد كلباء في «الصالات».. والبطائح يعزز الصدارة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

حقق اتحاد كلباء انتصاراً ثميناً على ضيفه النصر 2-1، ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الصالات، قادته إلى الصعود إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 18 نقطة في المركز الخامس.

وعزز البطائح صدارته برصيد 29 نقطة، على الرغم من تعادله مع خورفكان (الوصيف) 3-3، ليصبح رصيد النسور 22 نقطة.

وتوقفت انتصارات الشارقة بخسارته مع الحمرية 3-5، ليصبح رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز السادس، بينما الحمرية 13 نقطة في المركز الثامن.

وتمكن شباب الأهلي من الفوز على دبا الحصن 2-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، مقابل سبع نقاط لدبا الحصن، وتعادل مليحة مع الظفرة 2-2، ليصبح رصيده 21 نقطة، ومليحة برصيد 14 نقطة.

نتائج دوري الصالات

اتحاد كلباء - النصر 2-1

الحمرية - الشارقة 5-3

شباب الاهلي - دبا الحصن 2-1

مليحة - الظفرة 2-2

البطائح - خورفكان 3-3

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news