راشد بن حميد يلتقي غوارديولا وسوريانو.. ويبحث آفاق التعاون مع "سيتي غروب"

المصدر: الإمارات اليوم

التقى أمس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، وكذلك المدير التنفيذي لمجموعة "سيتي غروب"، فيران سوريانو، حيث تم بحث آفاق التعاون بين اتحاد الكرة و"سيتي غروب"، التي تعد نموذجاً احترافيا في تأهيل وصقل المواهب الكروية، فضلاً عن كونها مشروعاً استثمارياً ضخماً حقق نجاحات متتالية خلال السنوات الماضية.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة خلال اللقاء الذي جرى في معرض إكسبو 2020 دبي، بتجربة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة مع "سيتي غروب" لكرة القدم، مؤكداً أن هذه التجربة أصبحت بفضل رؤية سموه نموذجاً يحتذى به في العالم كله بسبب التطور الهائل والمستمر في هذه المجموعة، وكذلك بسبب نموها الاقتصادي، وتحقيق العديد من الإنجازات.

واستعرض اللقاء خطط وبرامج السيتي الخاصة بتطوير المواهب الكروية والنتائج التي تحققها فرق المجموعة، خاصة فريق مانشستر سيتي. وحضر اللقاء سالم علي الشامسي وسيف ماجد المنصوري عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

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