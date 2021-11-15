"لعبة الغولف تطيل عمر الانسان".. المدير الطبي للجولة الأوروبية يشرح أهميتها في تجدد الحياة

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

استعرض الدكتور شاي إفراتي، المؤسس المشارك ورئيس المجلس الاستشاري الطبي في عيادات Aviv Clinics، مع الدكتور أندرو موراي مدير الدائرة الطبية في الجولة الأوروبية، الاستراتيجية الطبية التي تتبعها عيادات Aviv Clinics، ومعلومات عن دور برنامج الأداء الجديد في تطوير مستويات اللاعبين خلال بطولة Aviv دبي التي اختتمت أخيرا على ملاعب جميرا للجولف.

ناقش الثنائي مدى أهمية صحة القدرات الذهنية واللياقة الجسدية للاعبي الجولف لتعزيز مسيرتهم المهنية وتحسين أدائهم.

وقال الدكتور موراي خلال الجلسة النقاشية: "تحفز لعبة الجولف مهارات التفكير فهي مفيدة للصحة الذهنية، وتجدد الحياة وتطيل عمر الإنسان، وأنا سعيد بزيارتي لمنشأة متطورة مثل Aviv Clinics تترجم جهودنا المبذولة لدعم لاعبينا لتعزيز قدراتهم الجسدية والذهنية، فالفارق بين تحقيق الفوز والخسارة في لعبة الجولف نسبة صغيرة لا تتجاوز 1%".

وتطرق الدكتور موراي إلى النهج الذي تتبعه الجولة الأوروبية في مراقبة لاعبيها المحترفين والعمل باستمرار على إيجاد أساليب مبتكرة تدعم مهاراتهم عبر التقليل من التوتر وما يصاحبه من تأثيرات سلبية، واتباع الطرق المنهجية لإطالة المسيرة الرياضية الاحترافية للاعبين، وتحسين الصحة واللياقة البدنية، بقوله: "تحرص الجولة الأوروبية إلى إدراج عنصر الابتكار، ونتطلع أيضاً لتقديم أفضل ما لدينا من ابتكارات وخدمات على المستوى العالمي، لذا يسعدنا وجود خدمات مميزة نقدمها للاعبينا في عيادات Aviv Clinics في دبي والولايات المتحدة".

وعلق الدكتور إفراتي قائلاً: "يعمل البرنامج على تعزيز اللياقة الجسدية إلى جانب تحسين القدرات الذهنية، كما أنه يساهم في ترميم الخلايا وإعادة بنائها من جديد عند إصابة اللاعب، الأمر الذي يقلل فترة التعافي. العوامل الأساسية لنجاح لاعب الجولف تنحصر في شدة التركيز وسرعة اتخاذ القرار الصحيح والاهتمام بالتنسيق بين الأداء والتفكير، مع وجود مرونة ولياقة بدنية عالية، وهو ما يمثل جوهر اختصاصنا في Aviv Clinic من خلال برنامجنا الطبي الذي يحفز خلايا الجسم على التجدد وإصلاح التالف منها عن طريق العلاج بالأكسجين عالي الضغط. لدينا برنامج بحثي مستمر يركز على نخبة من الرياضيين ممن تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، ويمكننا القول إن نتائج برنامج Aviv Clinics في عدد من التخصصات كانت رائعة من خلال الا

عتماد على البحث استطعنا فهم آلية عمل أجسام الرياضيين بصورة أفضل".

كما تحدث الدكتور إفراتي عن مراحل تأسيس مركز Aviv Clinics وخطة العمل والأهداف المنشودة، والفروع الموزعة في أنحاء العالم وعن الخطة المستقبلية لتحقيق المزيد من التطور والتوسع والاستمرار بعد ختام فعاليات بطولة Aviv دبي.

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