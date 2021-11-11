الأسبوع الثالث من «تحدّي دبي للياقة».. فنون قتالية ويوغا هوائية وسباق للجري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يقدم الأسبوع الثالث من تحدي دبي للياقة، الذي يقام في الفترة من 14 وحتى 21 الجاري، طيفاً متنوعاً من الأنشطة التي تشمل حصص الفنون القتالية، وتمارين ترامبولين كارديو، واليوغا الهوائية، إضافة إلى سباق الجري في «إكسبو 2020 دبي» يوم 19 الجاري، وكذلك حصص الدراجات الثابتة على متن سفينة كوين إليزابيث 2.

وقال بيان صحافي: «يوفر (تحدي دبي للياقة) 14 مركزاً للياقة البدنية في المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، لتتيح للجميع فرصة ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي، فيما يتم افتتاح هذه المراكز على مراحل، حيث ستستقبل المراكز المشاركين خلال الأسبوع الثالث من تحدي دبي للياقة».وسيتم تنظيم ثماني فعاليات رياضية خلال الأسبوع الثالث من تحدي دبي للياقة، والتي ستشمل Golf Clinics من «دي بي ورلد»، سباق الجري في حي دبي للتصميم، فيما يتوجب على المشاركين التسجيل مسبقاً عبر المواقع الإلكترونية قبل المشاركة.

وجاء في البيان: «توجهوا إلى إحدى قرى اللياقة البدنية المجانية الخاصة بـ(تحدي دبي للياقة) في كايت بيتش، و(إكسبو 2020 دبي)، وحديقة مشرف، لخوض مجموعة من الأنشطة الرياضية التي ستتيح لكم فرصة ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي.

سواء كنتم مهتمين بممارسة تمارين الكارديو بادل، أو حصص الرقص أو تمارين TRX، فهناك الكثير من الحصص المتاحة للجميع من كل المستويات والاهتمامات».

وشهد الأسبوع الماضي مشاركة 33 ألف شخص في تحدي دبي للدراجات الهوائية، الذي أقيم على شارع الشيخ زايد، كما شارك آخرون في حصص الدراجات الثابتة من Les Mills في قرية كايت بيتش من «دي بي ورلد»، وكذلك حصص رقص Riverdance في قرية اللياقة في «إكسبو 2020 دبي».

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