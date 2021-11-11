260 لاعباً ولاعبة في بطولة الحبتور المحلية للتنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة لبطولة الحبتور التصنيفية المحلية للتنس، لفئتي الأولاد والبنات، والتي تقام بالتزامن مع تنظيم النسخة 24 لبطولة الحبتور الدولية للسيدات، بمشاركة 260 لاعباً ولاعبة بإشراف اتحاد التنس، وستقام المنافسات في ملاعب أكاديمية الحبتور الدولية للتنس وملاعب فندق الحبتور غراند في منطقة الميناء السياحي في دبي. وأكد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، أن إقامة هذه البطولة بهذا العدد الكبير من المشاركين يدل على التطور الذي تشهده رياضة التنس في الإمارات.

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