تألق شباب الأهلي ونادي أبوظبي في سباق نزوى للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

تألق ناديا شباب الأهلي وأبوظبي في سباق نزوى للدراجات، الذي أقيم أمس بالشارقة، وشهد فوز دراج شباب الأهلي غريغا بول، بسباق ضد الساعة فردي للكبار، بينما أحرز دراج نادي أبوظبي محمد المطيوعي المركز الأول في فئة تحت 23 سنة.

وفي سباق التلال أول من أمس بالشارقة، فاز دراج نادي أبوظبي عمر هشام في الناشئين، وسليمان منصوري من الشارقة بلقب الأشبال، بينما عاد لقب أصحاب الهمم إلى عايض الأحبابي، وفي مجموعة أخرى فاز بالمركز الأول أحمد البدواوي.

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