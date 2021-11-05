المصدر: الإمارات اليوم

استقالة

ألمح مدرّب في لعبة جماعية، إلى التقدم بالاستقالة من منصبه الحالي، ووضع حدٍّ لمسيرته الطويلة في اللعبة، جراء تدخلات من قبل أشخاص في إدارة الألعاب الجماعية في ناديه، لا يمتون بصلة للّعبة، ويضغطون على الدوام لإبرام تعاقدات لا تخدم الفريق.

تأهل

أكد مدرب مواطن في الدرجة الأولى، أن الحديث عن التأهل للعب في الموسم المقبل للمحترفين لن يقتصر على الأندية صاحبة الإمكانات، بل أصحاب البدايات الصحيحة، وأنه لن تتضح صورته قبل بداية مرحلة الإياب.

مدرب

قرّر مدرب سابق في الدوري الإماراتي تغيير وجهته المقبلة، بعدما كان قد دخل في مفاوضات مع أحد أندية الدوري، قبل أن تطلب منه إدارة النادي الانتظار حتى نهاية الدور الأول من المسابقة.

لاعب

طلبت إدارة أحد أندية الدوري من مدرب فريق الكرة، إبلاغ لاعب أجنبي في الفريق بالاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بداعي مردوده الضعيف، بينما أبلغت المدرب بأن البديل سيكون من أحد أندية الدوري.

رحيمي

احتفل لاعب فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، بعد تسجيله هدف فوز «الزعيم» في شباك الظفرة بطريقة نجم «التيك توك» الشهير، الإيطالي خابي لام، وشاركه في ذلك بقية زملائه.

رحيل

طالب جمهور أحد أندية دوري المحترفين إدارة النادي بالاستغناء عن اللاعب الأجنبي الكبير، علماً أن هذا اللاعب تم تجديد عقده في بداية الموسم الحالي، مقابل مبلغ مالي كبير.

جمهور

تسبّب خلاف غير معلن بين إدارة أحد أندية دوري المحترفين وبين جمهور النادي، في غياب الجمهور عن مدرّجات الفريق في الدوري، بسبب سوء نتائج الفريق.

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