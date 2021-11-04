منتخب "الشاطئية" يودع كأس القارات رغم الفوز على السنغال

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حجزت منتخبات السنغال والبرتغال وروسيا وايران مقاعدها في نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم وتختتم منافساتها غدا وتشارك فيها ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم هي: الإمارات، روسيا، إيران، الباراغواي، السنغال، إسبانيا، اليابان، البرتغال.

وكان المنتخب فقد بطاقة العبور إلى نصف النهائي رغم فوزه على السنغال بركلات الترجيح 5-4 بعدما حسم التعادل 3-3 الوقت الأصلي للمباراة، ليحصل على نقطة واحدة فقط وينهي الدور الأول في المركز الثالث بـ4 نقاط في المجموعة الأولى، التي تصدرها "أسود التيرانغا" بـ6 نقاط وبفارق الأهداف عن البرتغال الذي حل ثانيا بـ6 نقاط أيضا بعد فوزه بنتيجة 7-4 على المنتخب الاسباني الذي جاء في المركز الأخير دون نقاط.

وحضر منافسات جولة أمس، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية وعلي عمر مدير البطولة وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.

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