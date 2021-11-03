111 فعالية رياضية في دبي خلال نوفمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ذكر مجلس دبي الرياضي أن 111 فعالية متنوّعة ستقام في مختلف مناطق دبي، خلال شهر نوفمبر، من بينها 20 بطولة دولية وعالمية.

وقال بيان صحافي: «تستمر منافسات (كأس العالم للكريكت تي 20) بنجاح في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما تقام بطولة (كأس دبي للبادل تنس) في أبراج الإمارات، وتستمر حتى يوم غدٍ، وتتواصل منافسات كأس القارات لكرة القدم الشاطئية على شاطئ كايت بيتش حتى السبت المقبل، كما تقام البطولة العربية للبليارد والسنوكر في مقر اتحاد الإمارات للبليارد والسنوكر بمنطقة القوز، وتستمر حتى يوم 12 نوفمبر».

وجاء في البيان: «يتصدر سباق (كرايتيروم) للدراجات الهوائية قائمة الفعاليات الدولية التي تقام في دبي يوم السبت المقبل». كما تقام أكبر بطولات العالم للبولينغ، في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وتقام البطولة الدولية البارالمبية للتزلج المتعرج في سكي دبي خلال الفترة من 19 إلى 21.

وتنطلق يوم 19 تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرغبي – جنوب إفريقيا 2022، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي النسخة الـ25 من بطولة العالم للكاراتيه من 16 إلى 21 نوفمبر، وتقام بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر في مقر الاتحاد بمنطقة القوز خلال الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر، وتقام بطولة موانئ دبي العالمية للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر على ملاعب عقارات جميرا للغولف.

وتقام بطولة الإمارات للقفز بالمظلات خلال الفترة من 19 إلى 29، كما تقام تصفيات كأس العالم للسيدات للكريكت خلال الفترة من 22 إلى 29 على استاد دبي الدولي للكريكت، وتقام بطولات العرب الفردية للشطرنج 2021 للرجال والسيدات، خلال الفترة من 21 إلى 24، وتنطلق فعاليات المهرجان الدولي للبريدج للشطرنج يوم 29، كما تنطلق بطولة العالم للشطرنج يوم 24 نوفمبر والتي تقام في مقر «إكسبو 2020»، وتقام بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف خلال الفترة من 3 إلى 6 في نادي دبي لليخوت والغولف.

ويقام تحدي دبي للدراجات الهوائية في شارع الشيخ زايد يوم 5 نوفمبر، كما تقام بطولة الغولف من داماك في نادي ترمب الدولي للغولف في داماك هيلز، ويقام سباق الجري من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بمضمار الجري في حديقة الورقاء 3، وتقام بطولة البادل سكوير في جست بادل بميناء راشد.

وتقام يوم غدٍ بطولة ألعاب التورف في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، كما تقام بطولة راكتلون في أندية الوصل والنصر ونادي بلدية دبي، وتقام يوم بعد غدٍ بطولة فورتونا للريشة الطائرة في أكاديمية فورتونا في منطقة ديرة، وبطول ليلة القتال للملاكمة في فندق راديسون ريد بواحة السيليكون، وسباق سوبر سبورت للجري في ميدان، وسباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني في واحة السيليكون، وبطولة بارو للبادل تنس في منطقة السبخة، وتقام تصفيات كأس مينا المحلية لكرة القدم، وبطولة دبي كايت سيرف، وبطولة التنس الأرضي، وبطولة هاميلتون للسباحة، وبطولة لامير للسباحة المفتوحة، وبطولة باروس للملاكمة المختلطة، وسباق سيجنا للجري المجتمعي.

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