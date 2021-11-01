نهيان بن زايد يصدر قراراً بإنشاء 6 أندية للرياضات الأولمبية

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية وتشمل نادي أبوظبي للمبارزة، ونادي أبوظبي للألعاب القوى، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي أبوظبي لكرة المضرب.

وتقدم سموه بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تثمينا لدعمه السخي ورعايته المتواصلة التي تسهم في استدامة تحقيق التفوق والإنجازات الرياضية، وأشاد سموه بمتابعة واهتمام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأكد سموه على أهمية ودور الأندية الجديدة في دعم مسيرة التنمية والتطور الرياضي، مشيرا إلى أن مجتمع أبوظبي وقطاع الرياضة يفخر ويعتز بدعم القيادة الرشيدة التي تدعم كل سبل التقدم والازدهار من أجل تلبية تطلعات عموم فئات المجتمع وتجسيد مشاركتهم في كافة الأنشطة الرياضية.

وتمثل الأندية الرياضية الجديدة في أبوظبي إضافة مهمة ونقلة نوعية في خطط التطوير والتنمية لقطاع الرياضة في أبوظبي والإمارات بصفة عامة، كما تنسجم وتتناغم مع تطلعات حكومة أبوظبي وحرصها الدائم لتعزيز جودة الحياة وإشراك المواطنين والمقيمين في جميع الأنشطة الرياضية، وتأكيد حضورهم بالرياضة وجعلها نمط حياة في المجتمع.

وستستقبل الأندية بموجب أهدافها عموم فئات مجتمع إمارة أبوظبي، وستولي أهمية كبرى لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وصناعة الأبطال، كما ستشكل الأندية المتخصصة في الرياضات الأولمبية، دعما كبيرا لمسيرة المنتخبات الوطنية والحركة الأولمبية.

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