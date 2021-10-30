"الأولمبي الإماراتي" يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تأهل المنتخب الأولمبي رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان العام المقبل، بعد فوزه اليوم السبت على ضيفه العماني بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الفجيرة.

واستفاد الأبيض من تعادل الهند وقيرغيزستان من دون أهداف، ليصبح رصيده ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما لدى كل من الهند وقيرغيزستان أربع نقاط، وجاء المنتخب العماني في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وتقدم الأبيض الأولمبي عن طريق اللاعب مروان فهد بعد مرور ثماني ثوان، عندما استغل خطأ دفاعياً، وسدد الكرة إلى داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني عن طريق علي صالح، بعد مناولة من سالم راشد، سددها من على مشارف منطقة الجزاء (86).

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