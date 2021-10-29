دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. فوز عريض لدبا الفجيرة ومثير للذيد

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز دبا الفجيرة على ضيفه الحمرية 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم، وسجل لـ"النواخذة" عامر عمر (هدفين) في الدقيقتين(41 و64)، والبرازيلي دياجو دا سيلفا (47)، والبرازيلي فرانسيسكو سوزا (68)، بينما أحرز هدف الحمرية محمد ابراهيم (88).

وأصبح رصيد دبا الفجيرة تسع نقاط في المركز الأول مؤقتاً، حتى ختام منافسات الجولة بينما تجمد رصيد الحمرية عند 6 نقاط.

وتغلب الذيد على الرمس 3-1، إذ سجل البرازيلي أدنيلسون مارتينيس في الدقيقتين (8 و80)، ودنان حسين (90+5)، وللرمس البرازيلي تياغو فيليب (34)، ورفع الذيد رصيده إلى ست نقاط وبقي الرمس من دون نقاط.

وتعادل التعاون مع ضيفه الفحيرة 1-1، سجل للثاني ناصر خاطر في الدقيقة 27، وعادله العاجي دينيس أجاري (84)، ليصبح رصيد التعاون نقطة مقابل خمسة للفجيرة.

وتختتم الجولة، السيت، بلقاء العربي مع " جلف اف سي"، ومسافي مع حتا، ومصفوت مع البطائح، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء.

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