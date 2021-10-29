متفرقات.. 50 يوماً على انطلاق مونديال السباحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

بالتزامن مع العد التنازلي 50 يوماً على انطلاق منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، يواصل مجلس أبوظبي الرياضي تحضيراته التنظيمية بإشراف الاتحاد الدولي للسباحة، والكشف عن مدى تطورات التجهيزات في موقع استضافة الحدث العالمي، الذي يقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، خلال الفترة 16-21 ديسمبر 2021. ومع اقتراب انطلاق منافسات البطولة ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، يحرص مجلس أبوظبي الرياضي لإعداد وتهيئة جميع المنشآت والمرافق التي ستحتضن الفعاليات وفق أعلى المعايير العالمية المبتكرة، لأهمية الحدث المرتقب الذي يشهد مشاركة نخبة من أفضل سباحي العالم للمسافات القصيرة في أبوظبي، وخوض منافسات البطولة العالمية في استعراض مبهر لمواهبهم وقدراتهم الرياضية.

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