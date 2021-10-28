متفرقات.. محمد محسن وصيفاً في بطولة العالم للدراجات المائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصل البطل محمد محسن (52 سنة) رحلته مع رياضة الدراجات المائية، التي لم يتوقف عن ممارستها لأكثر من أربعة عقود، ونجح في الفوز بالمركز الثاني في منافسات جالس اكسبرت فئة المخضرمين، ضمن بطولة العالم التي أقيمت في أميركا، إذ حصد 151 نقطة، بفارق 12 نقطة عن البطل الأميركي، سنيدير تروي «المتصدر». وأبدى محمد محسن، الذي قاد الدراجة رقم 444، وهو الرقم المحبب إلى قلبه كثيراً، سعادته بالمشاركة في البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، التي تمثل المحطة الثانية من بطولة العالم (التاج الثلاثي)، والتي تحظي باهتمام عالمي كبير ظهر من خلال عراقة البطولة والمشاركات الكبيرة من مختلف قارات العالم.

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