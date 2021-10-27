«ستيبي» التطبيق الرسمي لـ «تحدّي دبي للياقة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن تحدّي دبي للياقة عن تعاونه مع تطبيق «ستيبي» STEPPI، منصة الصحة واللياقة البدنية الرائدة، ليكون التطبيق الرسمي للدورة الخامسة من التحدي، الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي: «سيسهم التطبيق الإماراتي المُبتكر في تحفيز المشاركين على تحسين مستوياتهم البدنية، من خلال مزيج فريد من المرح والترفيه وأنشطة اللياقة البدنية، مع إمكانية تتبّع أدائهم وإنجازاتهم خلال فترة التحدي، وكذلك تشجيعهم على تحقيق الأهداف اليومية من النشاط البدني، ومعرفة مستوى التقدم الذي يتم إحرازه ضمن قائمة المنافسين، إضافة إلى استخدام (الخطوات) التي تم القيام بها خلال تحدي دبي للياقة للتمتّع بعروض حصرية وتجارب مميزة من عدد من أكبر العلامات التجارية في دبي».

وسيتم تشجيع مستخدمي «ستيبي»، خلال فترة تحدي دبي للياقة، على تحقيق هدف يومي واحد على الأقل من أهداف النشاط الثلاثة، التي تشمل القيام بـ30 دقيقة من النشاط البدني، أو 30 دقيقة من التمارين، أو مشي 10 آلاف خطوة كل يوم، كما يمكن تتبع دقائق النشاط والخطوات بوساطة الجهاز المستخدم القابل للارتداء، أو الهاتف الذكي، فيما يمكن إضافة دقائق التمرين يدوياً عبر تطبيق «ستيبي»، علماً بأنه كلما زاد عدد الأيام التي يُحقق فيها المستخدم أو الفريق هدف نشاط محدداً، ارتفع ترتيبه ضمن قوائم متصدري التحديات بالتطبيق، وسيتمكن الأصدقاء والعائلات والزملاء والطلاب، على حد سواء، من إنشاء تحديات جماعية خاصة بهم لتحقيق أهداف الأنشطة اليومية، ومشاركة إنجازاتهم وهم يتبعون أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

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