المنتخب الأولمبي يدفع ثمن إهدار الفرص السهلة أمام قيرغيزستان

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فرط المنتخب الاماراتي الأولمبي بفوز كان في متناول اليد وخسر أمام ضيفه قيرغيزستان 1-2، الأحد، على استاد الفجيرة الدولي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعدما أنهى الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف قبل أن تستقبل شباكه هدفين مفاجئين في خسارة غير مستحقة خصوصا أن الأبيض سيطر على كافة مجريات المباراة إلا انه دفع ثمن التفريط بالفرص التي سنحت له.

وتأثر أداء المنتخب بخروج اللاعب سلطان عادل محمد للإصابة بعد ان أدى دورا محوريا وكان نجم المباراة حتى الدقيقة 70 والتي شهدت استبداله.

‏وكانت أول محاولات الاولمبي الاماراتي عن طريق اللاعب علي صالح الذي سدد الكرة باتجاه المرمى بعد مجهود فردي ابعدها الدفاع 7، وفرض الأبيض سيطرة واضحة دون ان يسجل الاهداف من فرص عدة وفرط لاعب الأبيض أحمد جميل بفرصة سهلة 45.

وقبل نهاية الشوط الاول سجل الاولمبي الهدف الاول عن طريق خالد البلوشي بعد هجمة قادها مايد راشد مستفيدا من خطأ حارس المرمى عند إبعاد الكرة اكملها البلوشي داخل المرمى (45+2).

وأضاع علي صالح وسلطان عادل فرصتين سانحتين للتسجيل (58 و59) بسبب تدخل دفاع قيرغيزستان وإبعاد الكرة.

وسجل قيرغيزستان هدف التعادل عن طريق اللاعب امر زاباروف بعد ان سدد كرة من ضربة حرة مباشرة.

واضاع عبد الله النقبي فرصة تسجيل هدف التعادل بعد انفراده بالمرمى الا ان كرته تصدى لها حارس قيرغيزستان توكوتاييف 80.

وسجل قيرغيزستان هدفه الثاني عن طريق شارشينكيبوف 86 بعد ان اكمل كرة عرضية وصلته من زميله ال يوغولوف حاول بعدها الابيض تسجيل التعادل لكن محاولاته لم تهز الشباك.

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