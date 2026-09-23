«M42» تفتتح أول عيادة لرعاية مرضى الكلى في قيرغيزستان

افتتحت «M42»، الشركة العالمية العاملة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم، أول عيادة لذراعها المتخصصة في رعاية مرضى الكلى «ديافيرم» في قيرغيزستان، في خطوة توسّع حضور المجموعة في آسيا الوسطى، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء عمليات «ديافيرم» في كازاخستان.

يأتي افتتاح العيادة في العاصمة «بيشكك» عقب الشراكة الاستراتيجية التي أقامتها «M42» مع وزارة الصحة الأوزبكية للتعاون واستكشاف فرص شراكات استراتيجية ضمن برنامج الجينوم الأوزبكي، بما يعكس تنوع مجالات عمل المجموعة في المنطقة بين الرعاية التخصصية لمرضى الكلى، وعلم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية.

وتشكل العيادة الجديدة منصة للتوسع والتعاون مع منظومة الرعاية الصحية المحلية، في ظل الحاجة إلى خدمات رعاية كلوية متخصصة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو نصف مليون بالغ في قيرغيزستان يتعايشون مع مرض الكلى المزمن، فيما أظهرت أبحاث حديثة أن معدل انتشار المرض بين البالغين في البلاد يبلغ 10.8%.

وتبدأ العيادة عملياتها بـ15 جهاز غسيل كلى تعمل بنظام ثلاث نوبات، من الإثنين إلى السبت، مع إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 جهازاً مستقبلاً، على أن تطبق نموذج «ديافيرم» القائم على الذكاء الاصطناعي والمتمركز حول المريض، والذي يجمع بين المعايير السريرية الدولية والحوكمة السريرية والخبرات المحلية، بهدف توفير رعاية آمنة ومتسقة وعالية الجودة.

وتركز العيادة في مرحلتها الأولى على خدمات غسيل الكلى، فيما تستهدف، بالتعاون مع شركاء الرعاية الصحية المحليين، دعم نهج أشمل لصحة الكلى، يشمل الوقاية والتدخل المبكر، وغسيل الكلى البريتوني، والرعاية المنزلية، والمعالجة المنسقة للحالات الصحية المرتبطة بأمراض الكلى.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، ديميتريس مولافاسيليس، إن المجموعة تعمل على بناء منصة عالمية للذكاء الصحي، تجمع الخبرات السريرية والتقنيات الحديثة والبيانات وعلم الجينوم للتعامل مع التحديات الصحية المعقدة.

وأضاف أن توسع نطاق عمل M42 في آسيا الوسطى يبرز قدرة نموذجها على دعم أولويات صحية مختلفة، بدءاً من الرعاية التخصصية لمرضى الكلى في كازاخستان وقيرغيزستان، وصولاً إلى تعزيز أولوية الرعاية الوقائية في أوزبكستان، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى، عبر شراكات محلية، إلى الإسهام في تطوير أنظمة رعاية صحية أكثر ترابطاً واستدامة واستعداداً للمستقبل في المنطقة.