فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطائرة اليوم

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

تتسلم لجنة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة بداية من اليوم أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2020-2024، على أن يستمر قبول طلبات الترشح حتى 31 أكتوبر الجاري، يعقبه نشر الكشوف المبدئية للمرشحين وفتح باب الطعون حتى 18 نوفمبر موعد إعلان القوائم النهائية، فيما ستعقد الجمعية العمومية يوم 24 نوفمبر، بينما ستعلن النتائج النهائية يوم 9 ديسمبر المقبل.

على جانب آخر، أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن الموعد الجديد لمباراة «السوبر» بين النصر وشباب الأهلي ليكون يوم السبت المقبل على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل في زعبيل، بدلاً عن الموعد السابق الذي كان مقرراً له يوم الجمعة. وتكمن أهمية المواجهة في أن الفائز سيمثل الدولة في «السوبر الإماراتي الكويتي» أمام الكويت الكويتي.

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