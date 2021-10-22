سلمان بن إبراهيم: استضافة الإمارات لمونديال الأندية يعزز مكانة الكرة الآسيوية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن «اختيار الاتحاد الدولي للعبة للإمارات لاستضافة مونديال كأس العالم للأندية 2022، يعزز مكانة الكرة الآسيوية، التي أصبحت موطناً مهماً للبطولات الكروية العالمية، ويكرس النجاحات اللافتة لدولة الإمارات في تنظيم الأحداث الكروية الدولية».

وقدّم الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الاختيار، وخص بالتهنئة اتحاد الكرة الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي، مشيداً بروح العمل الناجحة التي خلقت ثقة دولية باستحقاق الإمارات لاستضافة المونديال المقبل.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي، في تصريح صحافي، أن استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية في أربع مناسبات سابقة، كانت لافتة، وشكّلت بوابة لاستمرارية الترحيب الدولي والقاري بقدرات الإمارات وسعيها الدؤوب لتحقيق الامتياز الدائم.

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