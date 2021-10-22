نادي دبي لسباق الخيل يطلق مسابقة لطلاب الجامعات

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أطلق نادي «دبي لسباق الخيل» مسابقة «جوائز خط النهاية» في صناعة المحتوى والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، الهادفة إلى تشجيع المواهب الشابة، والانخراط في عالم السباقات، وتستهدف طلاب وطالبات الجامعات في الدولة، في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2021 وأبريل من العام المقبل، بالتزامن مع موسم السباقات في دبي ومضمارها العالمي «ميدان».

وقال عضو مجلس الإدارة، مدير عام نادي دبي لسباق الخيل، اللواء محمد عيسى العضب، في تصريحات صحافية: «نتطلع إلى رؤية إبداعات الطلبة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر من العام الجاري إلى أبريل 2022، إذ توفر سباقات الخيل أجواء نابضة بالحياة ومليئة بالحركة، ومجالاً واسعاً للابتكار والإبداع الإعلامي».

وتابع: «تنقسم المسابقة إلى أربع فئات، كل منها يحتوي على جوائز نقدية، إضافة إلى تذاكر لحضور الأمسية الأغلى في عالم السباقات (كأس دبي العالمي) في مارس 2022، إذ تضم الفئة الأولى جائزة أفضل فيديو لموسم سباقات ميدان، المخصصة للفترة الزمنية بين الرابع من نوفمبر والسادس من يناير 2022، على أن تخصص الجائزة الثانية، ممثلة بجوائز أسبوعية، لأفضل صورة وفيديو خلال سباقات كرنفال كأس دبي العالمي بين 13 يناير المقبل والخامس من مارس 2022، لتذهب الجائزة الثالثة لأفضل فيديو ترويجي لكأس دبي العالمي في موعد أقصاه لتسلم الفيديوهات في 27 مارس المقبل، ولتختتم الجوائز بأفضل صورة وفيديو خلال أمسية كأس دبي العالمي، التي ستنعقد في 26 من مارس».

وعن الجوائز المالية، أوضح العضب: «تراوح قيمة الجوائز بحسب الفئة، إذ خصصت جائزة أسبوعية لسباقات ميدان الأسبوعية تراوح بين 3000 و5000 درهم، وذلك لأفضل فيديو خلال أمسيات السباقات، على أن ترتفع قيمة الجوائز خلال موسم كرنفال كأس دبي العالمي، لتبلغ 5000 درهم لأفضل صورة أسبوعية، و7000 درهم لأفضل فيديو أسبوعي».

وتابع: «تصل جائزة الفيديو الترويجي لأمسية كأس دبي العالمي إلى 30 ألف درهم، والفيديو الفائز سيتم عرضه في أمسية الـ(سوبر ساترداي) في الخامس من مارس 2022، التي تعد الأمسية التحضرية لكأس دبي العالمي في 26 من الشهر ذاته، على أن تختتم جوائز المسابقة بحصول صاحب أفضل صورة في أمسية كأس دبي العالمي على جائزة قيمتها 8000 درهم، وأفضل فيديو على جائزة 12 ألف درهم».

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