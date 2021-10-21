غياب ماجد حسن عن شباب الأهلي يزعج الجهاز الفني

المصدر: الإمارات اليوم

كشف مدرب شباب الأهلي مهدي علي عن غياب لاعب وسط "فرسان دبي" ماجد حسن عن المواجهة المرتقبة التي يخوضها الفريق أمام الجزيرة غداً في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عقب تعرض اللاعب للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022، لينضم إلى قائمة غيابات الفريق التي تشهد استبعاد البرازيلي إيغور خيسوس عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة ستبعده عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم.

ويأتي غياب ماجد حسن عن شباب الأهلي، ليعيد القلق إلى الجهاز الفني حول تكرار إصابة اللاعب الدولي، وغيابه لفترات طويلة عن الفريق، إذ يملك ماجد حسن مسيرة طويلة ومؤلمة مع الإصابات، حيث أن إصاباته دائماً ما تحتاج لوقت طويل للتعافي ما أثر على عطائه داخل أرضية الملعب، وحرم ناديه من خدماته إضافة لمنتخب الإمارات الذي غاب عنه كثيراً. وأصيب حسن في أبريل 2016 بقطع في الرباط الصليبي ليعود للمشاركة مع الفريق في الثاني من نوفمبر من العام نفسه.

وفي ديسمبر 2017 استبعده مدرب منتخب الإمارات السابق، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من قائمة المنتخب الذي خاض وقتها معسكر إعداد داخلي استعداداً لخليجي 23 في الكويت. وقرر زاكيروني استبعاد ماجد حسن بسبب الإصابة، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به موسم 2016 - 2017 بشكل كامل، وحاجته إلى المزيد من الوقت، إذ إنه لم يشارك في المباريات مع شباب الأهلي وقتها.

وفي نوفمبر 2018 أصيب خلال لقاء دبا الفجيرة في الجولة الـ 19 من دوري الخليج العربي، الذي انتهى بفوز شباب الأهلي 1-صفر، وبدأ رحلة العلاج ليعود مجدداً لممارسة كرة القدم. وتجددت إصابته في نهاية أغسطس 2019 ما جعل مدرب منتخب الإمارات الهولندي مارفيك يستبعده من قائمته لمعسكر البحرين التحضيري لمباراة ماليزيا بسبب إصابته في منطقة الحوض، وتواصلت أزمته مع الإصابات بعدما سقط مصاباً مرة أخرى في مباراة كأس السوبر لموسم 2019-2020 أمام الشارقة.

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