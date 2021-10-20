طرح تذاكر مونديال أبوظبي للسباحة.. والأسعار تبدأ من 10 دراهم

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر الجماهير لحضور منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترًا) وتبدأ من 10 دراهم فقط، وتزيد بحسب فئة المنافسة ونوع التذاكر. وتقام فعاليات البطولة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، خلال 16-21 ديسمبر المقبل، ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يشهد مشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، يتنافسون على 44 لقب عالمي في مختلف المسابقات التي تقام على مدار 6 أيام، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار أمريكي.

وتتوفر تذاكر الحدث العالمي الذي يقام في أبوظبي لأول مرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد أرينا : EtihadArena.ae ، كما تشمل التذاكر أيضًا مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يقام بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة، وذلك في جزيرة ياس وسيكون الحضور مجاني لفعاليات المهرجان والذي يتضمن في أجندته الحافلة: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

وتتوفر التذاكر ضمن فئات مختلفة، ابتداء من التذاكر الفردية لسباقات التصفيات التي تبدأ أسعارها من 10 دراهم، والتذاكر الفردية للسباقات النهائية التي تبدأ أسعارها من 25 درهمًا وصولًا إلى باقات التذاكر لجميع السباقات (بأسعار تبدأ من 150 درهمًا)، كما تتوفر باقات تذاكر مخصصة للعائلات تشمل شخصين بالغين وطفلين ممن تقل أعمارهما عن 16 عامًا بأسعار تبدأ من 50 درهمًا للسباقات الفردية و500 درهم لجميع السباقات.

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