32504 رياضيين مسجلون لدى الاتحادات الرياضية في 4 فئات عمرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسفرت مخرجات الاستبانة الفنية والمسح الميداني الذي أجرته اللجنة الأولمبية الوطنية للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بالاتحادات على مستوى الدولة خلال الفترة من 1 إلى 26 من سبتمبر الماضي عن وجود 32 ألفاً و504 رياضيين مسجلين بـ32 اتحاداً ومنظمة وجمعية رياضية موزعة على الألعاب الجماعية والفردية والقتالية. وقال بيان صحافي: «استعرضت اللجنة مخرجات المسح الميداني بالملتقى الذي نظمته أخيراً مع الرياضيين المرشحين من الاتحادات الرياضية نحو الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024، إذ تم تقسيم إجمالي عدد الرياضيين بالاتحادات الرياضية على أربع فئات عمرية بداية من البراعم والأشبال والناشئين والشباب والكبار».

وجاءت الألعاب الجماعية في المرتبة الأولى من حيث أعداد الرياضيين المسجلين بالاتحادات بإجمالي 14 ألفاً و298 لاعباً، حيث نال اتحاد كرة القدم النصيب الأكبر بعدد 5846 لاعباً، يليه الرجبي والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والهوكي.

كما تصدر اتحاد الملاكمة قائمة الرياضيين المسجلين بالرياضات القتالية التي بلغ إجمالي عدد الرياضيين فيها 7903 رياضيين بـست رياضات، هي الملاكمة، التايكواندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، المبارزة، الجودو، حيث سجل اتحاد الملاكمة 3250 رياضياً. وبلغ إجمالي عدد الرياضيين المسجلين بالرياضات الفردية 10 آلاف و302 رياضي بـ20 اتحاداً، حيث جاء اتحاد الفروسية والسباق في المركز الأول بعدد 2258 رياضياً. وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن الرياضيين المرشحين من الاتحادات للاستعداد للتأهل لأولمبياد 2024 بإجمالي 169 رياضياً من 12 اتحاداً، وذلك بعد استلام التحديثات الورادة بإضافة بعض العناصر المرشحة بناءً على طلب الاتحادات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد البطولات والاستحقاقات على كل المستويات حتى موعد إقامة أولمبياد باريس 650 بطولة.

• اللجنة الأولمبية كشفت عن الرياضيين المرشحين للتأهل لأولمبياد 2024 بإجمالي 169 رياضياً من 12 اتحاداً.

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