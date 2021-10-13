على خطى الكبار.. المنتخب الإماراتي الشاب يتعادل مع سورية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الإماراتي للشباب تحت 20 عاماً مع نظيره منتخب السوري 2-2 في المباراة الودية الأولى التي جرت اليوم الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في دبي.

وسجل هدفي المنتخب اللاعب سلطان عادل، واللاعب نبيل فيروز، وسيلتقي المنتخبان مجدداً السبت المقبل.



وأشار مدير المنتخب بدر أحمد الحمادي أن التجمع الحالي يأتي في إطار حرص لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على تحضير المنتخب بصورة مبكرة للاستحقاقات المقبلة ، وأن التجارب الودية تُمثل فرصة جيدة لتجربة بعض العناصر المنضمة حديثاً للمنتخب ، والتي تم انتقائها من خلال متابعات الجهاز الفني لمنتخبنا لمباريات مسابقتي دوري المحترفين تحت 21 عاماً ، ودوري الشباب تحت 19 عاماً.

وتزامن تعادل المنتخب الإماراتي الشاب مع سلسلة التعادلات التي يحققها المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى قطر 2022، إذ تعادل الأبيض الكبير مع سورية ولبنان والعراق، وخسر من إيران.

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