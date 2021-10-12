المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة الشعفار للاستثمار عقد رعاية لفريق «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية» لمدة عام واحد قابل للتجديد، بهدف الإسهام في تطوير أداء الفريق، وتحفيز دراجيه على تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد.

وكشفت شركة الشعفار للاستثمار عن تفاصيل الرعاية وأهدافها، وعن شعار وقمصان الفريق، خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس الفريق أسامة الشعفار، وعضو مجلس إدارة الشركة فيصل الشعفار، ومديرة التسويق نورة الجسمي، ومشرف الفريق طاهر الطاهري.

وتوجه أسامة الشعفار بالشكر إلى شركة «الشعفار للاستثمار» على رعايتها للفريق، والتي بفضلها سيواصل تنفيذ برامجه، والاستعداد الجيد للمشاركات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة، وحرصها على تحفيز الشباب لممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وأضاف: «ثقة شركة الشعفار للاستثمار تحمّلنا مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الفريق، وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة لتحقيق أهدافنا المشتركة».

من جهته، أعرب فيصل الشعفار عن سعادته بالانضمام إلى أسرة فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، من خلال رعاية أنشطته، ومساعدته على التحضير الجيد للبطولات والاستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف.

وأوضح: «اتفاقية الرعاية تتماشى مع أهداف فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، وتطلعاته لدعم نشر ثقافة هذه الرياضة بين اللاعبين الهواة المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية».

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