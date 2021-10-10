افتتاح أول ملاعب «البادل» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

افتتح نادي التنس بالفجيرة أول ملاعب بادل تنس في الإمارة تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وحضر افتتاح الملاعب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية وعبدالغفور بهرزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس والمهندس علي قاسم المدير العام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وعدد من كبار الشخصيات.

وتضمن الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس إلى جانب تكريم الرياضيين المشاركين في المباراة الودية التي شارك فيها الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد عبدالغفور بهروزيان أن الهدف الرئيس من إنشاء ملعب لرياضة بادل تنس في نادي التنس بالفجيرة هو الترويج للعبة وتوفيرها لراغبي هذه الرياضة في الإمارة عوضا عن تكبدهم عناء التنقل لممارسة هذه اللعبه في الأماكن البعيدة.

وأضاف بهروزيان: أن جميع المناسبات الرياضية التي يتم تنفيذها في النادي، تخضع لشروط وضوابط التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الإحترازية.

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