«داحس 18» و«طوفان 21» بطلا «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد في دبي 2021-2022، نجاحاً فنياً كبيراً بمشاركة 35 قارباً على متنها ما يزيد على 150 مشاركاً من فئتي الناشئين والشباب، مما أكد حسن الاستعداد والتجهيز للموسم الجديد. ونجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الحدث الكبير وسط التزام المشاركين، حيث نجحت اللجنة المنظمة في اختيار المسار المناسب للسباق الذي امتد لمسافة تزيد على خمسة أميال بحرية.

وخطف الأضواء في السباق الافتتاحي لموسم البحر القارب داحس 18 لمالكه النوخذة عبدالرحمن عبدالله الذي سبق جميع القوارب إلى خط النهاية محتفلاً بالعلم الشطرنجي، بعدما أحسن اختيار المسار المناسب الذي أوصله إلى هدفه منتزعاً الصدارة من أقرب ملاحقيه.

ونجح طاقم القارب زلزال 87 لمالكه النوخذة عيسى سلطان المرزوقي في الوصول إلى خط النهاية محتلاً المركز الثاني، ومتقدماً بفارق زمني ضئيل عن صاحب المركز الثالث القارب مفارج 131 لمالكه د. مبارك حمد العامري وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح المرزوقي.

ولدى منافسات فئة الناشئين كان التفوق من نصيب حامل لقب هذه الفئة في الموسم الماضي القارب طوفان 21 لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري، فيما حل القارب مرعب 114 لمالكه النوخذة زايد صالح الحمادي في المركز الثاني، وجاء ثالثاً القارب سراب 24 لمالكه محمد عبدالعزيز الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة عبدالرحمن. وعقب نهاية منافسات السباق ووسط فرحة النواخذة والبحارة قام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة تطوير الشؤون الرياضية مشرف عام السباق بتقديم الكؤوس لنواخذة القوارب الفائزة في الفئتين الشباب والناشئين. وعبر عمر الحمادي مساعد نوخذة في القارب داحس 18 بطل فئة الشباب في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً عن الفرحة الكبيرة التي عاشها طاقم القارب بعد الوصول الى خط النهاية متوجاً بالمركز الأول، وعقب استلام العلم الشطرنجي.

الفائزون الأوائل في «الناشئين»

1- طوفان 21.

2- مرعب 114.

3- سراب 24.

الفائزون الأوائل في «الشباب»

1- داحس 18.

2- زلزال 87.

3- مفارج 131.

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