تشكيل فريق "سفيرات نادي الإمارات"

المصدر: محمد أبواسماعيل - رأس الخيمة

ترأست عضو مجلس إدارة النادي عارفة الفلاحي، الاجتماع الأول لفريق سفيرات نادي الإمارات بعد تشكيله الجديد وتسمية شيخة حسين آل علي عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار نائباً لرئيس الفريق ويضم الفريق في عضويته عدداً من ممثلات الجهات الحكومية والمجتمع ومن الإعلاميات والمثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة.

وقالت الفلاحي في بيان نشره نادي الإمارات: "إطلاق الفريق يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الرشيدة من تمكين المرأة الإماراتية والتأكيد على دورها في خدمة المجتمع وبهذه المناسبة تقدمت بالشكر الجزيل إلى حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد الداعمة دوماً للمرأة، حيث تؤكد سموها بأهمية دور المرأة الإماراتية كشريك فاعل وإيجابي في مسيرة التنمية ما شجعها على الابداع والتميز والريادة في كافة المجالات حتى باتت المرأة الإماراتية اليوم مصدر إلهام للمرأة في مختلف دول العالم".

وأكدت عارفة الفلاحي أن "الفريق سيقوم بخدمة النادي في طرح برامج توعوية وتثقيفية للأسر والمجتمع والمشاركة في المسؤولية المجتمعية والفعاليات والأنشطة المختلفة، ونشر الوعي عن طريق المنصات الاجتماعية والاعلامية، وإيجاد حلول وتنوع في البرامج الرياضية النسوية، بالإضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في الإمارة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية".

يذكر أن الفريق يضم: موزة الخابوري منسق علاقات المراحل السنية لكرة القدم بالنادي، حليمة أحمد الرئيسي، منى سليمان محمد، لطيفة جوهر، ميعاد مصطفى عثمان، سلمى احمد حسن البغام، اسماء الحرمي، شذى محمد المذكور الطنيجي، عزة محمد راشد الحبسي، مريم الكيبالي، منى يوسف السويدي، مريم حاجي محمد، لمياء زكي، هناء كركبا، سميرة سليمان، عائشة احمد محمد حسوني، أمل الهاجري، بثينة أحمد، شما سالم عبيد النقبي، شمايل المرزوقي، فاطمة سالم الحوسني.

وجاء إقرار هذا الفريق بموافقة واعتماد إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران، وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح لهذا الفريق النسائي الجديد والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

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