اتحاد الكرة و"إكسبو 2020 دبي" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

المصدر: الإمارات اليوم

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم، و"إكسبو 2020 دبي"، اتفاقية تعاون مشترك، لتصبح بموجبها اكسبو 2020 شريكاً رسمياً لاتحاد الكرة الذي يُعد أول جهة رياضية محلية توقع اتفاقية مع إكسبو 2020. وجرت مراسم التوقيع بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد, ومن جانب إكسبو محمد الهاشمي، الرئيس التفنيذي للتقنية في إكسبو. وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين ولاعبة منتخبنا للسيدات أريج الحمادي.وبحسب الاتفاقية سيتم وضع شعار إكسبو 2020 على قمصان منتخباتنا الوطنية والزي الرسمي للحكام، وتوزيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني مع تذاكر إكسبو, وكذلك الترويج للحدث العالمي في جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم, سواء كأس رئيس الدولة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية والمباريات الودية لكافة منتخباتنا الوطنية، كما تتضمن الشراكة إقامة ورش عمل وحصص تدريبية في ملاعب إكسبو وغيرها من الأنشطة التفاعلية المختلفة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود اتحاد الكرة لخدمة المشاريع الوطنية الكبرى، وفي اطار تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسعي لتشجيع المبادرات الهادفة لإعلاء راية وطننا الحبيب في كافة المحافل الدولية، إلى جانب التعريف بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة تجارية وسياحية عالمية مزدهرة، بالتزامن مع انطلاقة الحدث العالمي الكبير إكسبو 2020.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن "الشراكة تأتي من الإيمان الراسخ بأهمية هذا المعرض العالمي, خاصة أنه يقام على أرض الإمارات, بلاد التعايش والتسامح", مؤكداً أن "وجود الكرة الإماراتية في هذا الحدث الكبير إلى جانب شركات محلية وعالمية عملاقة ينسجم مع رؤية اتحاد الكرة 2038, ويجسد تطلعاتنا المستقبلية, فالكرة الإماراتية في حاجة إلى هذا الحضور والمشاركة مع عمالقة صنّاع الأحداث في العالم".

من جهته زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض اكسبو، و كان في استقباله نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب, المفوض العام لجناح دولة الإمارات، حيث قامت معاليها بتقديم شرح عن كل ما يتضمنه الجناح الذي يحكي تاريخ الدولة وقيمها الإنسانية وقصة نجاحها الملهمة لمختلف الأجيال.

وقال محمد الهاشمي "تمثل الفعاليات والأنشطة الرياضية جزءا أصيلا من برنامج إكسبو 2020، وهو ما يعكس اهتمامنا بصحة الإنسان وسلامته. ويشرفنا أن نرتبط بهذه الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم للترويج لإكسبو وفعالياته، وزيادة الوعي بما يقدمه من أنشطة رياضية وغيرها". وأضاف "كلنا حماس في إكسبو 2020 ومعنا اتحاد الإمارات لكرة القدم لجمع الناس من أجل التغيير الهادف في جوانب مهمة، مثل تمكين الشباب، والمساواة بين الجنسين، وإشراك الجميع، بالإضافة إلى استخدام التقنية لتحقيق المنفعة والخير".

وأضاف "يسعدنا أن نرى كيف يمكن للغة العالمية القوية التي تتمتع بها كرة القدم أن تلهم ملايين الناس حول العالم ليكونوا جزءا من إكسبو دولي استثنائي بحق ومن محطة تاريخية في هذه المنطقة الشاسعة".

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