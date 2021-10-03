الحوسني: فخور بمشاركتي في مونديال الصالات.. المهمة ليست سهلة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أنهى الحكم الدولي لكرة الصالات فهد الحوسني، مشاركته في كأس العالم لكرة قدم الصالات، التي تختتم اليوم في ليتوانيا، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين مع البرتغال.

ومنحت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي فهد الحوسني فرصة التحكيم في ست مباريات، ما يعد إضافة قوية لسمعة الرياضة الإماراتية، حيث قاد مباراة الشيك مع بنما حكماً أول، وباراغواي مع أنغولا حكماً ثانياً، والمغرب مع فنزويلا حكماً ثالثاً، إضافة إلى مشاركته حكماً خامساً في مواجهتي كوستاريكا مع فنزويلا، وإسبانيا مع أنغولا، تقديراً لما يتمتع به من إمكانات فنية وبدنية وذهنية.

وعبّر الحوسني عن سعادته للمشاركة في المونديال، وتحقيق مهامه بنجاح، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدني أن المهمة المونديالية تزامنت مع استضافة الإمارات للحدث العالمي والدولي (إكسبو دبي 2020)، وأتطلع لمشاركات مستقبلية لتعزيز نجاح أبناء الإمارات في جميع المحافل والميادين العالمية».

وأضاف: «وصول حكم الصالات للتحكيم في المونديال ليس سهلاً، لأسباب فنية، منها كثرة عدد حكام الصالات مقابل عدد البطولات التي تقام بشكل منتظم».

وأكد الحوسني: «مسؤولو ومشرفو كرة الصالات في العالم والمنتخبات التي شاركت في المونديال على اطلاع كامل بالنهضة التي تعيشها الإمارات في كرة الصالات، وهم يعرفون الكثير عنها، لأسباب عديدة، أبرزها استضافة الدولة للتصفيات المؤهلة للمونديال، وأيضاً المشاركة الفاعلة في كأس العرب، إضافة إلى مشاركتهم في بطولات ناس الرمضانية، وللجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في الإمارات، تزامناً مع تنظيمها عدداً وافراً من البطولات».

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